اعتقال أسترالي أيّد هجوم بوندي عبر الإنترنت

اعتقلت السلطات الأسترالية رجلا بزعم تأييده -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- حادث إطلاق النار الجماعي على احتفال بعيد "الأنوار" (حانوكا) اليهودي على شاطئ بوندي، في وقت تحقق فيه السلطات في ملبورن في حرق سيارة تحمل لافتة بمناسبة هذا العيد.

وزعمت تقارير إعلامية أن المشتبه به أعرب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن "تأييده 100%" لحادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري خلال عيد يهودي على شاطئ بوندي وأسفر عن مقتل 15 شخصا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محكمة في غرب أستراليا أن الشرطة عثرت في منزل الرجل على 6 أسلحة نارية مرخصة و4 آلاف طلقة ذخيرة مخزنة بطريقة غير سليمة ومواد "معادية للسامية"، لكنها لم توضح طبيعة تلك المواد.

وأعلنت شرطة غرب أستراليا -في بيان لها- أن محققين دهموا منزل المشتبه به أول أمس الثلاثاء.

ومثل المشتبه به، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أن اسمه مارتن توماس غلين (39 عاما) ومن سكان بيرث، أمام محكمة في فريمانتل أمس الأربعاء، حيث وجهت إليه عدة تهم، بينها النية للقيام بمضايقة عنصرية وحيازة وحمل سلاح محظور وعدم تخزين سلاح ناري أو مواد متعلقة به بشكل صحيح.

وأضافت أن غلين قال للمحكمة إنه لم يكن ينوي إيذاء أحد، بل كان يحاول المقارنة بين هجوم بوندي ومقتل فلسطينيين في غزة.

وكشفت وسائل إعلامية عن إيداعه السجن الاحتياطي حتى جلسة محاكمته القادمة في فبراير/شباط المقبل، وقال مفوض شرطة غرب أستراليا، كول بلانش، إنه لا يعتقد أن الرجل ينتمي إلى أي شبكة "وما زلنا بصدد تقييم مدى خطورته".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنه اطّلع على عملية القبض على الرجل، وقال في بيان "لا مكان في أستراليا لمعاداة السامية والكراهية والأيديولوجيات العنيفة".

وأضاف "أشكر شرطة غرب أستراليا على جهودها في سرعة تحديد هوية هذا الشخص والتحرك الفوري".

حريق مشبوه

في غضون ذلك، تحقق الشرطة الأسترالية في "حريق مشبوه" بعدما اندلعت النيران الخميس في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد "الأنوار" (حانوكا) اليهودي في ملبورن.

وأُحرقت السيارة الخالية التي وضع على سقفها لافتة كتب عليها "عيد حانوكا سعيد" بينما كانت متوقفة عند منزل، حسب ما أظهرته صور بثتها شبكة "إيه بي سي".

وذكرت شرطة فيكتوريا -في بيان- أن "الحريق المشبوه" وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن، وتم إخلاء المنزل في إجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن "المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادرا على مساعدتهم في تحقيقهم، ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه".

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار ما وصفها بـ"الاعتداءات المعادية للسامية"، مضيفا أن أفراد الجالية اليهودية في سانت كيلدا وملبورن لا يشعرون بالأمان.

يذكر أن السلطات الأسترالية شددت القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلا بمناسبة حانوكا على شاطئ بوندي.