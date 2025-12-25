طفل فلسطيني يروي تفاصيل مواجهته مع مستوطن بالخليل

روى الطفل محمود حمامدة للجزيرة مباشر كيف واجه بشجاعة مستوطنا إسرائيليا في أرض عائلته، قرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال محمود إنه تصدى للمستوطن دون خوف ومنعه من التقدم في الأرض، بعدما حاول المستوطن دفع الأغنام ومنع العائلة من رعايتها والتقدم نحو مساكنها القريبة، في منطقة "فتح سدرو" في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وأضاف أن مستوطنين استهزؤوا بالعائلة ووجهوا لهم الشتائم، قبل أن يأتي أحدهم ويدعى "شمعون" إلى دار العائلة وقام بتصرفات استفزازية.

وأشار إلى أن ابن عمه تدخل قبل أن تصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعتقله وتقتاده إلى مستوطنة "سوسيا".

وقال محمود إن المستوطنين يمنعون العائلة من الوصول إلى المراعي وبئر المياه الخاص بها، إضافة إلى الاعتداء المتكرر على الأغنام.

وأكد أن العائلة ستبقى صامدة ولن تترك أرضها رغم ما تتعرض له من اعتداءات يومية.

بدوره، تحدث فريد الحمامدة، والد محمود، عن المعاناة الكبيرة التي تعيشها العائلة بسبب المستوطنين والاحتلال.

وأوضح أنه لا يُسمح لهم بدخول أراضيهم أو إطعام أغنامهم، مما اضطرهم إلى البقاء داخل منزلهم في ظل الاعتداءات اليومية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تحمي المستوطنين من أجل ترحيل العائلة.

وقال فريد "قبل ساعة من الآن كان المستوطن موجودا عند باب المنزل وهو الآن داخل أرضنا ويرعى بأغنامه في أرض جيراني"، مؤكدا أن الاعتداءات مستمرة ليلا ونهارا.

وأشار إلى أن المستوطنين يقتحمون محيط المسكن بأغنامهم تارة وبالجرار الزراعي تارة أخرى، ويقطعون الطريق على العائلة وأطفالها أثناء توجههم إلى المدارس مشيا على الأقدام.

وختم أبو محمود حديثه للجزيرة مباشر قائلا "صامدين وصابرين ان شاء الله زينا زي الشعب الفلسطيني كله وهدف الاحتلال الترحيل، ويا بنعيش فوق الأرض يا تحتها شهداء".