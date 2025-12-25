إصابة فلسطيني بهجوم مستوطنين في رام الله واعتقالات بالضفة

أصيب فلسطيني بجروح -الخميس- جراء هجوم نفذه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير جرير شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين نفذت قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في البيرة والخليل.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين مسلحين هاجموا منازل الفلسطينيين عند المدخل الشرقي لبلدة دير جرير، مما أسفر عن إصابة شاب بجروح وُصفت بالطفيفة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أطلقوا الرصاص باتجاه الشبّان خلال الهجوم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة عقب الهجوم، ووفّرت الحماية للمستوطنين، قبل أن تنسحب من المكان.

وتتعرض دير جرير لهجمات متكررة من جانب المستوطنين المتطرفين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكب مستوطنون 621 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة الغربية، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

كما تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

اقتحامات واعتقالات

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ودهمت مطعما.

كما اقتحمت تلك القوات حي أم الشرايط بالمدينة، ودهمت نادي الوحدة الرياضي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وجنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مسافر يطا بعد أن نكل مستوطنون باثنين منهم.

وفي واد الجوايا اقتحمت قوات الاحتلال منازل وخيام المواطنين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها قبل أن تعتقل فلسطينيا هناك.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.