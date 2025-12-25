إصابات في قصف إسرائيلي على جناتا بجنوب لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت، مساء الأربعاء، سيارة في بلدة جناتا بقضاء صور جنوبي لبنان موقعة إصابات، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عنصرا من حزب الله.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى تدمير السيارة ووقوع إصابات، في حين نقلت الأناضول أن الغارة الإسرائيلية تسببت في احتراق السيارة بشكل كامل.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت غارات على بلدتي زفتا والنميرية في قضاء النبطية في القطاع الأوسط، كما استهدفت الغارات محيط بلدتي تبنا في قضاء صيدا وحومين جنوبي لبنان.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مواقع تابعة لحزب الله ودمر منشآت عسكرية استخدمها الحزب في عملياته الأخيرة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، تنفذ إسرائيل هجمات يومية على لبنان خاصة جنوب البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستحافظ على ما سماها "حرية الحركة الجوية" لقدرات سلاح الجو التي شكلت عنصرا أساسيا في الضربة التي وجهت إلى حزب الله، حسب تعبيره.

وشدد على أن إسرائيل ستواصل العمل لتنفيذ التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب وإبعاده عن جنوب لبنان.