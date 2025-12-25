إسرائيل تحذر من التهديد الصاروخي الإيراني وتبحث خيار المواجهة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تبحث خيار المواجهة مع إيران في حال عدم كبح واشنطن برنامج طهران الصاروخي، محذرة من خطورة التهديد الصاروخي الإيراني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقدم معلومات استخباراتية في هذا الشأن للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقبل أيام، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن نتنياهو يعتزم خلال لقائه المرتقب مع ترامب في ميامي بحث إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية وإمكانية توجيه ضربة جديدة لطهران.

وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ القيادة الوسطى الأميركية قلق بلاده من المناورة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، محذرا من أن هذه التحركات قد تكون غطاء لهجوم مفاجئ.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت الأحد الماضي أن تل أبيب تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، لإقناعه باتخاذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك خيار شن هجوم جديد.

وبحسب مصادر الصحيفة، سيركز الملف الاستخباراتي على تجديد البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، ونشاط الحرس الثوري الإيراني، ودعم وتمويل الإرهاب عبر "أذرع إيران" في المنطقة.

وضمن ما سمتها الولايات المتحدة عملية "مطرقة منتصف الليل"، استهدف الجيش الأميركي فجر 22 يونيو/حزيران منشآت نووية إيرانية بأكثر من 100 طائرة وغواصة و7 قاذفات من طراز "بي 2″، بعد أيام من ضربات إسرائيلية متواصلة على منشآت عسكرية إيرانية واستهداف مسؤولين بدأت في 13 من الشهر ذاته، قبل أن تنتهي الحرب في 24 يونيو/حزيران.