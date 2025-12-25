هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتحذيرات من تعثر مسار التسوية

أعلنت السلطات الأوكرانية -اليوم الخميس- عن سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية استهدفت مناطق مدنية وبنى تحتية في مقاطعتي أوديسا وخاركيف، ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وقالت سلطات مقاطعة أوديسا إن القوات الروسية شنت هجوما ليليا على أحد موانئ المقاطعة ومنشآت صناعية مجاورة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. كما تسبب القصف في إتلاف مبانٍ إدارية وإنتاجية ومستودعات، إضافة إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق.

وأضافت السلطات أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحرائق والسيطرة على الوضع، في حين جرى انتشال جثة من تحت الأنقاض. وأكدت أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وفي تطور آخر، أعلنت السلطات في مدينة خاركيف عن ارتفاع عدد ضحايا الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مشارف المدينة إلى قتيلين و13 مصابا.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليغ سينهوبوف -في منشور على تلغرام- أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفيات، حيث تقدم لهم الفرق الطبية العناية اللازمة.

هجمات روسية

وأعلن الجيش الأوكراني -اليوم الخميس- أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 106 طائرات مسيّرة روسية خلال هجمات استهدفت مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح الجيش أن الهجوم الروسي نُفّذ باستخدام عدد كبير من المسيّرات، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض أغلبها قبل وصولها إلى أهدافها.

ورغم التصدي لأغلب المسيرات، فإن الجيش أكد أن 22 طائرة مسيّرة روسية تمكنت من اختراق أنظمة الدفاع الجوي واستهدفت نحو 15 موقعا داخل الأراضي الأوكرانية، مما أدى إلى أضرار متفاوتة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.

كذلك، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية اليوم عن تنفيذ هجمات عسكرية استهدفت مواقع داخل العمق الروسي وفي شبه جزيرة القرم، في إطار مساعي كييف لإضعاف القدرات القتالية الروسية.

ضربات واستطلاعات جوية

وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحقيق تقدم ميداني في محور زاباروجيا، إضافة إلى تنفيذ ضربات استهدفت مؤسسات تابعة للصناعات العسكرية الأوكرانية.

وأعلنت الوزارة أيضا أن قاذفات إستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-95" نفذت طلعات جوية مخططة فوق المياه المحايدة لبحري بارنتس والنرويج، في إطار مهام الطيران الاعتيادية للقوات الجوية الروسية.

وأوضحت أنه في مراحل محددة من مسار الرحلة الجوية، قامت مقاتلات تابعة لدول أجنبية بمرافقة القاذفات الروسية بعيدة المدى، في إطار إجراءات معتادة ترافق هذا النوع من الطلعات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن هذا النوع من الرحلات الجوية يُنفذ بشكل متكرر في مناطق مختلفة من العالم، ويجري بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بالتحليق فوق المياه والمجالات الجوية المحايدة.

إسقاط مسيرات أوكرانية

وأعلنت السلطات الروسية اندلاع حرائق في خزانين للمنتجات النفطية في ميناء تيمريوك جنوبي البلاد، عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن النيران امتدت على مساحة تقارب 2000 متر مربع.

بدوره، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين صباح اليوم إن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 8 طائرات مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية، في أثناء محاولتها استهداف العاصمة موسكو.

وسبق أن أعلن سوبيانين عن تمكن وحدات الدفاع الجوي الروسية، مساء أمس، من إسقاط 3 مسيّرات أخرى في مقاطعة موسكو.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني أن مسيّراته استهدفت مصنع ييرفريموف للمطاط الصناعي في منطقة تولا جنوب موسكو، إضافة إلى منشأة لتخزين زوارق مسيّرة في شبه جزيرة القرم.

وأكد حاكم منطقة تولا -في منشور ‌على تلغرام- أن حطام إحدى المسيّرات تسبب في حريق داخل موقع صناعي، وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت ‌12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.

وفي سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي إحباط ما وصفه بـ"هجوم إرهابي" استهدف منشأة نفطية تابعة لشركة ترانسنفت في منطقة تيومين بغرب سيبيريا، مضيفا أن "المشتبه به قاوم عملية القبض عليه قبل تحييده بإطلاق النار عليه".

مفاوضات التسوية الأوكرانية

وعلى الصعيد السياسي، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال إقدام موسكو على عرقلة الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى التوصل لتسوية، مؤكدا أن بلاده تجري مشاورات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الروسية من مناطق دنيبروبيترو وميكولايف وسومي وخاركيف.

واعتبر زيلينسكي أن أي تحرك روسي لتقويض هذا المسار سيُعد "مؤشرا سلبيا على نية موسكو".

بدوره، أعلن الكرملين أن كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تفاصيل محادثات جرت في ميامي حول آفاق التسوية في أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن روسيا ستعمل على بلورة موقفها النهائي استنادا إلى نتائج هذه المشاورات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على دراية بالمعايير الرئيسية لموقف روسيا بشأن التسوية الأوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن بلاده ترفض إجراء مفاوضات علنية، وتصر على أن تُدار جميع النقاشات المتعلقة بالتسوية في جلسات مغلقة. وجاء ذلك ردا على تقارير غربية تحدثت عن سعي روسيا لإدخال تعديلات جوهرية على خطة التسوية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، صرح بيسكوف بأن موسكو لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت".

سحب القوات الأوكرانية

وفي سياق متصل، أعلن زيلينسكي استعداده للنظر في سحب القوات الأوكرانية من المنطقة الصناعية شرقي البلاد، شريطة انسحاب القوات الروسية أيضا، وتحويل المنطقة إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح تخضع لرقابة قوات دولية.

وأوضح أن هذا المقترح، الذي يمس واحدة من أعقد نقاط الخلاف في النزاع، يجب أن يُعرض على استفتاء شعبي. وأضاف أن ترتيبات مشابهة يمكن بحثها حول محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

كما وجه زيلينسكي رسالة إلى الشعب الأوكراني بمناسبة عيد الميلاد، قال فيها إن بلاده تحتفل في وقت عصيب.

وأقرّ الرئيس الأوكراني بأن كثيرا من الأوكرانيين لن يتمكنوا من الاحتفال بالعيد في منازلهم بسبب الحرب، لكنه شدد على أن روسيا، رغم كل ما تسببت به من معاناة، لم تستطع كسر وحدة الأوكرانيين أو إيمانهم ببعضهم بعضا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب منذ 24 فبراير/شباط 2022، حيث تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تعده أوكرانيا مساسا بسيادتها وتدخلا في شؤونها الداخلية.