مناطق منزوعة السلاح لإنهاء الحرب بأوكرانيا.. ما مدى نجاحها؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لتحويل أجزاء من إقليم دونباس التي تسيطر عليها قواته إلى منطقة منزوعة السلاح، إذا التزمت روسيا أيضا بإبقاء جنودها خارج هذا الإقليم شرقي أوكرانيا.

وتمثل تصريحات زيلينسكي أكبر تنازل إقليمي لأوكرانيا حتى الآن، في ظل ضغوط متزايدة يفرضها التقدم العسكري الروسي الميداني المتسارع ومن قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة على خطته لوقف إطلاق النار مع موسكو.

كما تحدث الرئيس الأوكراني عن منطقة منزوعة السلاح ثانية قرب محطة زاباروجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حاليا. وقال إن مقترحات المناطق المنزوعة السلاح جزء من خطة سلام من 20 نقطة لإنهاء الحرب، وأكد الثلاثاء الماضي أن الخطة مدعومة من الولايات المتحدة.

ما أبرز النقاط بخطة السلام ذات الـ20 نقطة؟

عضوية أوكرانيا في الناتو: روسيا رفضت منذ بداية الحرب انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو). إدارة ترامب أوضحت أيضا أن على أوكرانيا التخلي عن هذا الطموح، لكن كييف ترفض إدخال تعديلات دستورية تنص على الحياد.

التنازلات الإقليمية: أي انسحاب للقوات الأوكرانية يجب أن يُقر عبر استفتاء شعبي. الدستور يمنع الحكومة من تغيير الحدود بمفردها.

أي انسحاب للقوات الأوكرانية يجب أن يُقر عبر استفتاء شعبي. الدستور يمنع الحكومة من تغيير الحدود بمفردها. الانتخابات: زيلينسكي قال إن الانتخابات الرئاسية ستُجرى فقط بعد توقيع اتفاق سلام. ترامب يضغط لإجرائها، بينما تشكك موسكو بشرعية زيلينسكي بسبب غياب الانتخابات.

المناطق المنزوعة السلاح: زيلينسكي أوضح أن أي مناطق تنسحب منها أوكرانيا ستصبح مناطق منزوعة السلاح أو مناطق تجارة حرة.

ما المناطق المنزوعة السلاح المقترحة في أوكرانيا؟

تطالب روسيا بالسيطرة الكاملة على دونيتسك ولوغانسك (إقليم دونباس). وتسيطر قواتها على معظم لوغانسك و70% من دونيتسك. ويقضي المقترح يقضي بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي تسيطر عليها في دونباس، لتصبح منطقة منزوعة السلاح.

وفي زاباروجيا، تسيطر القوات الروسية على محطة نووية، والمقترح يقضي بتحويل المنطقة المحيطة بها إلى منطقة منزوعة السلاح أيضا، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف ستُدار هذه المناطق، ومن سيضمن التزام الطرفين بالقواعد، وكيف ستُقسم الموارد مثل المحطة النووية.

كيف كان رد روسيا؟

لم تقبل موسكو أو ترفض الخطة بعد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف إن روسيا "تصوغ موقفها" ولم يعلق على التفاصيل.

أمثلة عالمية لمناطق منزوعة السلاح

المنطقة الكورية المنزوعة السلاح : أنشئت عام 1953، عرضها 4 كيلومترات، تفصل بين الكوريتين.

: أنشئت عام 1953، عرضها 4 كيلومترات، تفصل بين الكوريتين. الجولان : أنشأتها الأمم المتحدة عام 1974 بعد حرب بين إسرائيل وسوريا، ما زالت تحت مراقبة قوات حفظ السلام.

: أنشأتها الأمم المتحدة عام 1974 بعد حرب بين إسرائيل وسوريا، ما زالت تحت مراقبة قوات حفظ السلام. سيناء : قُسمت إلى مناطق أمنية وفق معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979.

: قُسمت إلى مناطق أمنية وفق معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979. جزر آلاند : أرخبيل بين فنلندا والسويد، منزوعة السلاح منذ 1921.

: أرخبيل بين فنلندا والسويد، منزوعة السلاح منذ 1921. القارة القطبية الجنوبية : معاهدة 1959 جعلتها منطقة منزوعة السلاح مخصصة للبحث العلمي.

: معاهدة 1959 جعلتها منطقة منزوعة السلاح مخصصة للبحث العلمي. معبد برياه فيهير: نزاع حدودي بين تايلند وكمبوديا أدى إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح مؤقتة عام 2011.

هل نجحت المناطق المنزوعة السلاح سابقا؟