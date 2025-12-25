أميركي يفوز بثاني أكبر جائزة "يا نصيب" قيمتها 1.8 مليار دولار

فاز حامل تذكرة يا نصيب "باوربول" في ولاية أركنساس الأميركية بمبلغ 1.817 مليار دولار في سحب جرى عشية عيد الميلاد، هي ثاني أكبر جائزة يا نصيب في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن منظمو الـ"يا نصيب" اليوم الخميس.

وكان أكبر فوز في تاريخ الـ"يا نصيب" الأميركي قد سجل في ولاية كاليفورنيا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، حين بلغت قيمة الجائزة 2.04 مليار دولار.

وتضخمت الجائزة الكبرى هذا العام بعدما ‍لم يسفر سحب الاثنين الماضي عن أي فائزين، وهذا سمح بارتفاع قيمتها، مع احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى بواقع واحد من 292.2 مليون.

ويمكن للفائزين في باوربول الاختيار بين الحصول على كامل المبلغ على شكل دفعات تصرف على مدى 30 عاما، أو تقاضي مبلغ نقدي دفعة واحدة، يبلغ في هذه الحالة 834.9 مليون دولار قبل الضرائب.

وحملت التذكرة الفائزة في السحب الذي جرى مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي الأميركي الأرقام 4 و25 و31 و52 و59، إضافة إلى رقم باوربول 19.

وهنأ رئيس باوربول "مات سترون" الفائز الجديد، وقال إنها "حقا جائزة استثنائية تغير الحياة".

وشكر سترون جميع المشاركين الآخرين في السحب، مشيرا إلى أن كل تذكرة يتم شراؤها تسهم "في دعم البرامج والخدمات العامة".

ويبلغ سعر تذكرة باوربول دولارين، ويمكن شراؤها في 45 ولاية أميركية، إضافة إلى واشنطن العاصمة، وجزر فيرجن الأميركية، وبورتوريكو. وتجرى عمليات السحب أيام الاثنين والأربعاء والسبت.

وجائزة العام هي رابع أكبر جائزة في تاريخ باوربول ‌وألعاب الـ"يا نصيب" الأميركية وفاز شخص واحد بالجائزة ⁠الكبرى عشية عيد الميلاد مرة واحدة وكانت في عام 2011، في حين حقق آخرون الفوز 4 مرات في يوم عيد الميلاد.