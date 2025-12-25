أردوغان يؤكد للبرهان دعم وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي في أنقرة تتعلق بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون بين البلدين.

وتطرق الرئيسان للقضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

كما تناولت المباحثات أيضا مستجدات الوضع في السودان والجهود الرامية لإحلال السلام، كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء السلام والاستقرار في السودان.

وأكدت المباحثات على موقف تركيا الثابت الداعم لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

كما تطرقت المباحثات لاستعداد تركيا لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين في مواجهة الظروف الإنسانية الحالية، وذلك من خلال المساعدات التي تقدمها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في مجال العون الإنساني.

كما أكدت المباحثات على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره لتركيا على مواقفها الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدا عمق العلاقات السودانية التركية.

كما شكر أردوغان على دعوته له لزيارة تركيا، مشيرا إلى الروابط الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين.

وكان أردوغان استقبل البرهان بمراسم رسمية في أنقرة، عند بوابة المجمع الرئاسي، حيث حيا حرس الشرف وفق البرتوكول المتعارف عليه.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والزراعة إبراهيم يومقلي، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

فيما يرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس.

إعلان

وعقب مراسم الاستقبال عقد زعيما البلدين اجتماعا ثنائيا، أعقبه عشاء عمل بين وفدي البلدين.