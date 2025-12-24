أخبار|إسرائيل

نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة للرد على تهم الفساد

TEL AVIV, ISRAEL - DECEMBER 10: Supporters of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hold up signs outside Tel Aviv's court as Netanyahu testifies in a corruption trial on December 10, 2024 in Tel Aviv, Israel. Netanyahu was indicted in 2019 on charges of bribery, fraud and breach of trust. The trial began in 2020 and involves three criminal cases. He denies the charges and has pleaded not guilty. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
أنصار نتنياهو يرفعون لافتات خارج محكمة تل أبيب أثناء مثوله للإدلاء بشهادته في محاكمة فساد في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي (غيتي)
Published On 24/12/2025
|
آخر تحديث: 17:36 (توقيت مكة)

حفظ

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في جلسة جديدة من محاكمته المتواصلة بتهم الفساد.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن جلسة اليوم هي الـ66 من جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو، حيث خضع للاستجواب من قبل ممثلة الادعاء يهوديت تيروش، فيما يُعرف بالقضية رقم 4000، المرتبطة بشركة الاتصالات "بيزك" وموقع "والا" الإخباري.

وخلال الجلسة، شهدت المحكمة توترا بعدما وبّخ محامي نتنياهو، عميت حداد، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان أثناء الإدلاء بالشهادة، مما دفعها إلى رفع الجلسة مؤقتا، قبل أن يعود حداد ويعتذر، مع تحذير القاضية من تكرار الأمر.

وبحسب لائحة الاتهام، أقام نتنياهو علاقة رشوة مع شاؤول إلوفيتش، المسؤول السابق في شركة "بيزك"، حيث حصل هو وعائلته على تغطية إعلامية إيجابية على موقع "والا"، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية واقتصادية لصالح إلوفيتش وشركته.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو واصل خلال الجلسة نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وتأتي الجلسة في ظل جدل داخلي متواصل في إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ، وهو طلب قُدّم أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دون الإقرار بالذنب، الأمر الذي لا يتيحه القانون الإسرائيلي.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، منذ تقديم لائحة الاتهام بحقه عام 2019، بينما يؤكد أن محاكمته ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان