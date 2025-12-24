نتنياهو يأمر مساعديه بالاستعداد لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مساعديه الاستعداد لاحتمال حل الكنيست قريبا والتوجه لانتخابات مبكرة إثر صعوبات يواجهها في الحفاظ على بقاء حكومته، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- أصدر تعليمات إلى مساعديه بالاستعداد لاحتمال تقديم موعد الانتخابات "ربما إلى يونيو/حزيران القادم"، رغم أن الانتخابات العامة مقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأضافت أن نتنياهو طلب أيضا تشكيل فريق لقيادة الحملة الانتخابية المقبلة لحزب الليكود الذي يرأسه، وبموجب هذا الجدول الزمني، ستُجرى الانتخابات التمهيدية للحزب لتحديد قائمة مرشحي الليكود في غضون أشهر.

وكشفت الصحيفة، أن نتنياهو أمر سرًا بالاستعداد لانتخابات يونيو/حزيران المقبل، وسط جمود بشأن مشروع قانون التجنيد والميزانية، رغم إصراره العلني على أن الحكومة ستكمل ولايتها كاملة.

ولفتت إلى أن وزراء كبار تحدثوا إلى نتيناهو، في الأيام الأخيرة، يقولون إنه وجّه رسالة ثابتة: سيُقرّ الائتلاف ميزانية الدولة المقبلة، وستُجرى الانتخابات في موعدها المحدد.

وأوضحت الصحيفة أنه في محادثات خاصة، أعرب نتنياهو أيضا عن ثقته في إقرار التشريع المثير للجدل الذي يُعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ولكن في مشاورات معمقة تقول مصادر سياسية، بحسب الصحيفة، إن نتنياهو يُدرك أن الوضع قد يتدهور بسرعة، ولذلك وجّه مساعديه بالاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست مبكرا إذا فشل الائتلاف بإقرار مشروع القانون أو ميزانية الدولة.

أصوات "الحريديم"

ووفقا للقانون الإسرائيلي، للحكومة مهلة حتى نهاية مارس/آذار لإقرار الميزانية العامة بالكنيست، وإلا فإنه يتم حل الكنيست والإعداد لانتخابات عامة مبكرة.

وبحسب مراقبين، سيواجه نتنياهو صعوبة في إقرار الميزانية بالكنيست، ما لم يمرر قانون التجنيد الذي يسمح بمنح إعفاءات لمتدينين يهود "حريديم" من الخدمة العسكرية، وهو الشرط الذي وضعته أحزاب المتدينين من أجل التصويت لصالح الميزانية.

ودون أصوات المتدينين فإن لا إمكانية بحصول الميزانية على موافقة الكنيست.

وتصاعدت الانتقادات في إسرائيل لحكومة نتنياهو، على خلفية تهرب "الحريديم" من التجنيد في ظل معاناة الجيش من نقص عددي أثناء شنه عدة حروب إقليمية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي رفيع، لم تسمه، إن "نتنياهو يُصرّح للجميع بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها لأنه لا يريد أن يتآكل الانضباط أو أن يشعر أحد بأن الحكومة على وشك الانهيار".

وأضاف أن نتنياهو "يريد إكمال ولايته كاملةً ولا يريد أن يُضيّع يوما واحدا من السلطة، لكن في الواقع، حزب الليكود يُحضّر فعلا لاحتمال إجبار الكنيست على الحلّ قريبا".