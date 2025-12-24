مواقع الملاحة تكشف اللحظات الأخيرة قبل سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

كشفت مواقع الملاحة الجوية، مزيدا من المعلومات المتعلقة باللحظات الأخيرة التي سبقت تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد علي الحداد والوفد المرافق له، بعد مغادرتها العاصمة التركية أنقرة، إلى جانب تفاصيل أخرى كشفتها عملية التحديد الجغرافي للصور المتداولة من كاميرات مراقبة للحظة سقوط وانفجار الطائرة.

ملاحيا، أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" المتخصص في رصد وتتبع الحركة الملاحية الجوية، بيانات متعلقة بارتفاع الطائرة عند التحليق ونداء الاستغاثة وانقطاع الإشارة وغيرها.

بيانات الرحلة الأخيرة

أقلعت طائرة رجال أعمال من طراز (فالكون 50) من مطار أنقرة أمس الساعة (17:17:24) بالتوقيت العالمي ( 20:17:24 مساء بتوقيت تركيا) تقل رئيس الأركان الليبي ومرافقيه.

وبعد 16 دقيقة فقط من إقلاعها، شهدت الطائرة انخفاضا حادا في السرعة العمودية لفترة وجيزة استمرت لعدّة ثوان، وهو ما يعني هبوط الطائرة أثناء التحليق بدلا من استمرارها في الصعود أو الاستقرار الأفقي، بحسب فلايت رادار.

في التوقيت نفسه، ووفق فلايت رادار، أرسلت الطائرة نداء استغاثة عبر كود (7700)، وهو إشارة طوارئ تستخدم في الحالات التي تتطلب تدخلا فوريا، سواء كان ذلك بسبب مشكلة فنية في الطائرة أو حالة طبية طارئة، أو أي ظروف أخرى.

وبتحليل الملف الخاص بمسار الطائرة، والملحق ببيانات فلايت رادار، أظهرت البيانات المرتبطة بالسرعة والارتفاع والتوقيت، أن آخر إشارة أصدرتها الطائرة كانت في الساعة 17:41:17 بالتوقيت العالمي، على منصة (ADBS- Change) عند ارتفاع 32 ألفا و400 قدم (نحو 9 آلاف و875 مترا)، وسرعة 536 عقدة (993 كم/ساعة).

صور التحطم والموقع

وبتحليل فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، يظهر أنها اللحظات الأولية لسقوط طائرة رئيس الأركان الليبي، وتبين من تحليل المعالم الجغرافية أن حدث الفيديو يقع في منطقة هايمانا في أنقرة، ويبعد عن موقع آخر إشارة نحو 9 كيلومترات من الشرق، حيث ظهر وميض الانفجار بشكل واضح رغم المسافة.

ويظهر توقيت التحطم عند الساعة 20:44:22 بتوقيت تركيا (17:44:22 بالتوقيت العالمي)، بحسب توقيت الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة.

وفي سياق ملكية الطائرة ونشاطها، كشفت سجلات التتبع أنها نفذت أكثر من 500 رحلة منذ مطلع العام الجاري بين وجهات عربية وأوروبية مختلفة، من جانبه، أكد وزير الدولة الليبي للاتصال وليد اللافي للجزيرة أن الطائرة التي سقطت لم تكن ليبية بل مستأجرة.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن قوات الدرك التركية عثرت على حطام الطائرة التي أقلعت من أنقرة على بعد كيلومترين جنوب قرية كيسيكافاك في منطقة هايمانا.

وأضاف وزير العدل التركي يلماز تونش، أن نيابة أنقرة باشرت تحقيقا بشأن حادث تحطم الطائرة الليبية.

وأفاد مصدر حكومي تركي للجزيرة أن أنقرة أبلغت الجانب الليبي بأن جميع ركاب الطائرة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين لقوا مصرعهم وتم العثور على الجثث والحطام.