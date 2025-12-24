مقتل شرطيين بانفجار في موسكو وإحباط هجوم بسيبيريا

أسفر انفجار فجر الأربعاء في موسكو عن مقتل عنصرين من شرطة المرور، إضافة إلى شخص مشتبه به كانا يحاولان توقيفه، بحي يلتسكايا في جنوب موسكو، بينما تم إحباط هجوم آخر جنوب سيبيريا.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أنه تم تفجير عبوة ناسفة لدى اقتراب الشرطيين من الشخص الذي كان قريبا من سيارتهما.

وأضافت أن الشرطيين قُتلا متأثرين بجروحهما، مشيرة إلى أن الشخص الذي كان على مقربة منهما قضى في الانفجار كذلك.

وأعلنت اللجنة الروسية فتح تحقيق في "محاولة قتل" عناصر من قوات إنفاذ القانون وتهريب متفجرات.

وفُرض طوق أمني مكثف في المنطقة وفقا لصور بثها التلفزيون الروسي، الذي أفاد نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار قرابة الساعة 01:30 بعد منتصف الليل.

والاثنين قُتل جنرال في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي بانفجار سيارة في جنوب موسكو.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال فبراير/شباط 2022، قُتل العديد من الجنرالات الروس والمسؤولين المحليين والشخصيات العامة الداعمة للهجوم بانفجارات وقعت في الأراضي الروسية وفي الجزء المحتل من أوكرانيا، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات.

من جهته، رحّب مصدر في جهاز الاستخبارات الأوكراني بـ"تصفية" عنصري الشرطة، مشيرا إلى أنهما قاتلا في أوكرانيا وعذّبا أسرى حرب أوكرانيين، من دون تقديم أدلّة على ذلك.

وقال المصدر إن الهجوم نفذه أحد السكان المحليين من دون الإعلان عن الضلوع فيه.

وفي تطور آخر، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي إحباط هجوم وصفه بالإرهابي على محطة لمراقبة خط أنابيب نفط في مقاطعة تيومين الروسية جنوب سيبيريا.

وقال الأمن الفدرالي الروسي إنه تمت تصفية رجل كان يُعِد لتفجير المحطة بعد مقاومته لعملية اعتقاله.