كيف علق مغردون على اتفاق تبادل الأسرى في اليمن؟

منذ الإعلان عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، تواصل المنصات اليمنية تفاعلها مع هذه الخطوة، وسط ترحيب وأمل بأن تكون فاتحة خير لسلام شامل ودائم.

فقد شهدت العاصمة العمانية مسقط اتفاقا مبدئيا يقضي بالإفراج عن حوالي 3 آلاف من الأسرى والمحتجزين من مختلف الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، في أكبرِ عملية تبادل بين الطرفين حتى الآن.

وينص الاتفاق -الذي جاء بعد 12 يوما من المحادثات في سلطنة عُمان- على الإفراج عن 2900 أسير تُحدد أسماؤُهم خلال شهر، من بينهم 1700 لدى الحكومة و1200 لدى جماعة الحوثيين، تشمل 7 سعوديين و23 سودانيا، وفق إعلان الجماعة.

وتشير تقارير إلى أن الاتفاق يشمل الإفراج عن القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان، المعتقل لدى الحوثيين منذ 10 سنوات، وسط استمرار رفض الجماعة الكشف عن أي معلومات بشأن مصيره حتى الآن.

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالاتفاق، واعتبره خطوة مهمة، مشددا على أن تنفيذه يتطلب استمرار تعاون الأطراف، ودعما إقليميا منسقا، وجهودا متواصلة لتوسيع عمليات الإفراج.

تعليقات

وأصبح اتفاق تبادل الأسرى منذ الإعلان عنه حديث مواقع التواصل، حيث صدرت تعليقات كثيرة من مغردين يمنيين رحبوا في معظمهم بهذه الخطوة، وهو ما رصدته حلقة (2025/12/24) من برنامج "شبكات".

ورحب بلال بالاتفاق، قائلا:

"ما أُنجز اليوم في ملف الأسرى وإنهاءه بشكل كامل خطوة مهمة جداً والقادم أجمل". بواسطة

وبدوره استبشر باسم خيرا بهذه الخطوة، وعلق:

"عسى أن تكون هذه الصفقة فاتحة خير لسلام شامل ودائم. لا شيء يعادل فرحة عودة الغائبين إلى ديارهم وأهاليهم. نبارك لكل الأسرى الذين ستعانق أرواحهم الحرية قريباً، وعقبال بقية الأسرى". بواسطة

غير أن عبد الله لديه وجهة نظر أخرى، إذ قال:

"الاتفاق تمحور حول العدد دون أن يشمل تفاصيل أكثر عن الشروط، وهذا ما نخشى منه أن يتحول إلى عقبة جديدة يكون من شأنها قتل الأمل لدى الأسرى والمعتقلين وأهاليهم، حال تعثر التوصل إلى آلية تنفيذية في القريب". بواسطة

أما سعد فأشار في تغريدته إلى معاناة اليمنيين، بقوله:

" نتمنى أن يتم الاتفاق على الرواتب التي تمس لقمة العيش بالنسبة للمواطن اليمني". بواسطة

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد نفذت صفقتي تبادل أسرى، أفرج بموجبهما عن أكثر من 1000 أسير من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين عام 2020، كما أفرج عن 900 أسير آخرين من الطرفين عام 2023.