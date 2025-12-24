كاتس يتعهد بالبقاء في جبل الشيخ والانتهاكات تتواصل بالقنيطرة

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بمواصلة العمليات العسكرية في سوريا، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ، وسط تواصل انتهاكات تل أبيب للسيادة السورية.

وهدد كاتس بمواصلة العمليات العسكرية في لبنان وسوريا وغزة واليمن رغم الجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وإعادة الاستقرار للمنطقة.

وأكد أن قواته لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة في سوريا، والتي احتلتها بأعقاب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

جاء ذلك في كلمة بختام دورة تدريبية لطيارين بالجيش الإسرائيلي، حضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، وفق صحيفة معاريف.

انتهاكات متواصلة

في الأثناء، أكد مراسل الجزيرة أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنابل على منطقة سد المنطرة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

كذلك اعتدت قوة إسرائيلية على أطفال ونساء أثناء جمعهم للفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتين إحداهما من نوع هايلكس والأخرى هامر عسكرية، أطلقت قنابل دخانية تجاه الأطفال والنساء أثناء قيامهم بجمع الفطر في المنطقة الواقعة بين القريتين.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت أمس الثلاثاء كذلك في مناطق عدة بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي واعتقلت شابين لساعات ثم أفرجت عنهما.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل.