قتلى بانفجار في مسجد شمال شرقي نيجيريا

أفاد شهود عيان بوقوع انفجار في مسجد أثناء الصلاة، مساء اليوم الأربعاء، شمال شرقي نيجيريا، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أن 7 مصلين قتلوا جراء الانفجار في المسجد.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الانفجار وقع في مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد.

وتقع ولاية بورنو قرب الحدود مع الكاميرون في منطقة ينشط فيها مسلحو جماعة "بوكو حرام" و"تنظيم الدولة الإسلامية/ ولاية غرب أفريقيا".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أنه سبق لهذه الجماعات المسلحة استهداف ‌المساجد والأماكن المزدحمة في مايدوغوري بتفجيرات انتحارية ‌وعبوات ناسفة.

وأدى التمرد المسلح منذ عام 2009 إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين في شمال شرق نيجيريا.