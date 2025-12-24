شهيد ومصابون بجباليا والاحتلال ينسف مباني في خان يونس

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال مباني في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مصدر في مجمع الشفاء الطبي باستشهاد فلسطيني، وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال مجمع الشفاء الطبي، إنه استقبل جثمان الشهيد و5 مصابين وصفت حالتهم بالمتوسطة إثر إطلاق النار نحوهم من قبل قوات الاحتلال في جباليا.

ووفق مراسل الجزيرة فإن الشهيد تعرض لقنص قرب دوار الجُرن خارج مناطق انتشار الاحتلال في مخيم جباليا.

كما أفاد مستشفى شهداء الأقصى بإصابة طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره في مخيم المغازي وسط القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن جيش الاحتلال أطلق نيران أسلحته صوب المواطنين قرب مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة طفلة بالرصاص، نُقلت على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وأضافت أن مقاتلات إسرائيلية حلّقت على مستويات منخفضة في أجواء مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطائرات المروحية.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس ونسف مباني في المنطقة.

معاناة النازحين

إنسانيا، تتواصل معاناة أهالي غزة بسبب تشتت العائلات بين مناطق مختلفة في القطاع، ورغم قرب المسافات نظريا فإن اللقاءات تبدو شديدة الصعوبة في ظل تقطع الطرق وأزمة النقل والمواصلات.

ومع الانخفاض الحاد في درجة الحرارة، تتضاعف معاناة سكان القطاع في ظل عرقلة الاحتلال إدخال المساعدات والبضائع.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، وفق مصادر فلسطينية، عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

كما تشير وزارة الصحة في غزة إلى أن خروقات وقف إطلاق النار المتواصلة أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء سريانه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.