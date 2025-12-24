عمليات هدم واسعة بالقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

كشفت محافظة القدس المحتلة عن عمليات هدم واسعة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي طالت شققا سكنية ومنشآت زراعية في المحافظة، وذلك تزامنا مع إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس أن آليات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية هدم واسعة في منطقة روابي العيساوية في مدينة القدس المحتلة، وأوضحت أن عمليات الهدم طالت 4 شقق سكنية كانت تؤوي 18 فردا، إضافة إلى منشآت زراعية تعود لعائلة فلسطينية وذلك بحجة عدم الترخيص.

وفي بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، هدم الاحتلال منزلين بذريعة عدم الترخيص.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال، برفقة جرافة، اقتحمت حي الصلعة وهدمت المنزلين المملوكين لعائلة مشاهرة دون السماح لأفراد العائلة بإخلاء مقتنياتهم.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن دمارا كبيرا لحق بمحال ومنشآت تجارية في العملية العسكرية الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمالي القدس أمس الثلاثاء.

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وفي القدس المحتلة أيضا، اقتحم عشرات المستوطنين -اليوم الأربعاء- باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 109 مستوطنين اقتحموا المسجد على فترتين، صباحا وبعد الظهر، من جهة "باب المغاربة".

وأوضح أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

إصابة في رام الله

في الأثناء أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيرزيت في قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بزاريا شمال غربي مدينة نابلس، حيث هدمت منزل الشهيد مالك سالم.

وكانت قوات الاحتلال قد قتلت الشهيد سالم مع فلسطيني آخر في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي بيت لحم بزعم تنفيذهما عملية طعن وإطلاق نار في يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل حارس أمن المستوطنة. ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانيهما.

وفي الضفة الغربية أيضا، أحرق مستوطنون فجر اليوم منزلا غير مأهول في بلدة المزرعة الشرقية بقضاء رام الله، وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين تسللوا إلى المنزل عند أطراف البلدة، وأضرموا النار في طابقه السفلي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مدخل المنزل وموقف المركبات، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية تدعو للانتقام من الفلسطينيين.