عاجل,
أخبار|الأردن

غارات أردنية تستهدف تجار أسلحة ومخدرات جنوبي سوريا

A picture taken during a tour origanized by the Jordanian Army shows soldiers patrolling along the border with Syria to prevent trafficking, on February 17, 2022. Drug trafficking from Syria into Jordan is becoming "organised" with smugglers stepping up operations and using sophisticated equipment including drones, Jordan's army said, warning of a shoot-to-kill policy. Since the beginning of this year, Jordan's army has killed 30 smugglers and foiled attempts to smuggle into the kingdom from Syria 16 million Captagon pills -- more than they seized in the whole of 2021 -- the military said. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP)
قوات من الجيش الأردني قرب الحدود السورية (الفرنسية-أرشيف)
Published On 24/12/2025
|
آخر تحديث: 22:54 (توقيت مكة)

حفظ

قالت وكالة الأنباء الأردنية إن قوات من الجيش الأردني استهدفت على الحدود الشمالية للبلاد تجار أسلحة ومخدرات ومصانع تستخدمها جماعات التهريب نقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي السوري إن الجيش الأردني شن غارات عدة على شبكات لتهريب المخدرات ومزارع لتخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي جنوب غربي البلاد.

وأضافت قناة الإخبارية السورية أن الجيش الأردني أطلق قنابل مضيئة على الحدود بعد شنه غارات على مهربي المخدرات في قرى الشعاب وخازمة وملح، التي تسيطر عليها عصابات شرقي السويداء.

وكانت سوريا والأردن أعلنتا تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات في يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر: وكالات

إعلان