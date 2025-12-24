غارات أردنية تستهدف تجار أسلحة ومخدرات جنوبي سوريا

قالت وكالة الأنباء الأردنية إن قوات من الجيش الأردني استهدفت على الحدود الشمالية للبلاد تجار أسلحة ومخدرات ومصانع تستخدمها جماعات التهريب نقاط انطلاق نحو الأراضي الأردنية.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي السوري إن الجيش الأردني شن غارات عدة على شبكات لتهريب المخدرات ومزارع لتخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي جنوب غربي البلاد.

وأضافت قناة الإخبارية السورية أن الجيش الأردني أطلق قنابل مضيئة على الحدود بعد شنه غارات على مهربي المخدرات في قرى الشعاب وخازمة وملح، التي تسيطر عليها عصابات شرقي السويداء.

وكانت سوريا والأردن أعلنتا تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات في يناير/كانون الثاني الماضي.