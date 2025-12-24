حزب الله يطالب الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ الشروط الإسرائيلية

قالت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، إن على السلطات اللبنانية تجنب الانزلاق إلى تنفيذ شروط يمليها العدو الإسرائيلي ‏من أجل إذلال الجيش اللبناني ومواصلة انتهاك السيادة الوطنية. ‏

وأدانت كتلة حزب الله استهداف إسرائيل للمدنيين وأفراد الجيش اللبناني، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراء حازم لدفع إسرائيل إلى تنفيذ ما عليها دون مراوغة.

ورأت الكتلة أن الأولوية الوطنية في لبنان هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال ‏حق مشروع.

في حين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "سنواصل العمل من أجل إلزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، في حين تتهم إسرائيل الجيش اللبناني بالتقصير في تفعيل نزع السلاح، وهي اتهامات ترفضها بيروت.

اعتداءات إسرائيلية

وعلى الصعيد الميداني، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على مواقع في جنوب لبنان زاعما أنها مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني وأنه دمر منشآت عسكرية وبنى تحتية استخدمها الحزب في عملياته مؤخرا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت بعدد من الغارات محيط بلدتي زفتا والنميرية في قضاء النبطية في القطاع الأوسط، كما استهدفت الغارات محيط بلدتي تبنا في قضاء صيدا وحومين جنوبي لبنان.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مواقع تابعة لحزب الله ودمر منشآت عسكرية وبنى تحتية استخدمها الحزب في عملياته الأخيرة.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إعلان

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.