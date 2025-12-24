تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الأربعاء، العثورعلى الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة الليبية المنكوبة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق له.

وأكد الوزير أن جميع ركاب الطائرة وعددهم ثمانية لقوا مصرعهم في الحادث، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها فوراً من موقع الحطام في العاصمة أنقرة، حيث تم العثور على الصندوق الأسود الذي يُتوقع أن يساهم في كشف ملابسات الفاجعة.

وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي أمس الوصول إلى حطام الطائرة المنكوبة وقال في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد 2 كلم من قرية كسيك كاواك التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها من مطار أسن بوغا في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.

واستمرت أعمال البحث في موقع حطام الطائرة طيلة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء،. وأفاد مراسل الأناضول، أنه على الرغم من الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف خلال الليل، استمرت عمليات البحث والمسح، وتسارعت مع بزوغ أولى ساعات الصباح.

وأنشأت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مركز تنسيق متنقل في المنطقة التي عُثر فيها على الحطام. وأرسلت السلطات التركية سيارات إسعاف مجنزرة إلى المنطقة نظراً لظروف الطرق الموحلة.

تحقيقات تركية

من جهته أعلن وزير العدل التركي يلماز طونتش، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية فجر اليوم. تكليف 4 مدعيين عاميين تحت إشراف نائب رئيس النيابة العامة في التحقيق بسقوط الطائرة، مشددا على أن التحقيقات تجري "بمنتهى الدقة ومن كافة الجوانب".

أما برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فكشف في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، عن أن الطائرة المنكوبة أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل كهربائي بها وطلبت هبوطًا اضطراريًا.

وقال دوران "أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد، و4 أشخاص مرافقين له، 3 من أفراد الطاقم من مطار أسنبوغا، ثم أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي وطلبت هبوطًا اضطراريًا".

وأشار إلى أن مركز مراقبة الحركة الجوية أعاد توجيه الطائرة إلى مطار أسنبوغا، الذي اتخذ التدابير اللازمة بهذا الصدد..

لكمتت لفت إلى أن الطائرة بدأت بالهبوط الاضطراري، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار. وكان علي يرلي قايا وزير الداخلية التركي أعلن مساء أمس الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي وخمسة أخرين في منطقة هايمانا قرب العاصمة أنقرة، وذلك بعد ساعات من فقدان الاتصال بالطائرة.

مشاركة ليبية

من جانبها السفارة الليبية في تركيا وصول وفد حكومي من طرابلس إلى العاصمة أنقرة، لمتابعة تطورات حادثة سقوط الطائرة.

وأوضحت السفارة أن الجانب الليبي اتفق مع السلطات التركية على تحديد نقطة اتصال مباشرة بين الجانبين، بهدف تنسيق العمل ومباشرة التحقيقات فوراً من موقع الحادثة، بما يضمن سرعة الوصول إلى الحقائق وكشف ملابسات الفاجعة.

حداد

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الحداد الرسمي في عموم البلاد 3 أيام، بعد مقتل رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول محمد علي الحداد و4 من مرافقيه في تحطم طائرة بعد إقلاعها من مطار أنقرة مساء الثلاثاء، في حين قال وزير العدل التركي يلماز طونتش إن "نيابة أنقرة باشرت تحقيقا بشأن حادث تحطم الطائرة الليبية".

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في بيان تلقي نبأ وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومستشاره محمد العصاوي دياب ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب أثناء عودتهم من أنقرة.

وقال الدبيبة "نعلن الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حدادا على أرواح رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم أثناء عودتهم من مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية".