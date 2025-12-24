الاحتلال الإسرائيلي يعزز وجوده في قاعدة بالقنيطرة جنوبي سوريا

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عززت، اليوم الأربعاء، وجودها في قاعدة عسكرية مستحدثة في تل أحمر بريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، اليوم الأربعاء، سراح شابين اعتقلتهما أمس من قرية البريقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكرت الوكالة أن قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين اعتقلتهما أمس خلال توغلها عبر مدخل بلدة بئر عجم متجهة نحو قرية البريقة القديمة، حيث انتشر عناصرها وتمركزوا بالقرب من منازل الأهالي، واعتقلت الشابين قبل انسحابها لاحقا.

وبلغ عدد التوغلات الإسرائيلية منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري 42 توغلا بريا خلال 21 يوما، تخللت بعضها عمليات اعتقال، وفق إحصائية لوكالة أنباء الأناضول.

ورغم تأكيدات أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا مباشرا على إسرائيل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية أسفرت عن سقوط مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية تابعة للجيش السوري.

وتجري في الوقت ذاته محادثات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب للتوصل إلى تفاهمات أمنية، إذ تشترط سوريا عودة الأوضاع الميدانية إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو التاريخ الذي شهد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على يد الفصائل الثورية.

وكانت إسرائيل أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع سوريا عام 1974، وسيطرت على المنطقة السورية العازلة، مستغلة حالة الفراغ الأمني. ويُذكر أن إسرائيل تحتل منذ عام 1967 معظم هضبة الجولان السورية.