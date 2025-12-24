عاجل,
أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة بمركبة في رفح

Published On 24/12/2025
آخر تحديث: 15:36 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

