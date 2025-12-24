إصابات بقوى الأمن السوري وقتلى من فلول النظام باشتباكات في اللاذقية

أصيب عدد من عناصر الأمن السوري -اليوم الأربعاء- جراء اشتباكات مع عناصر من فلول النظام المخلوع بريف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، أسفرت عن مقتل عدد منهم.

وأكدت قناة الإخبارية السورية الرسمية مقتل 3 عناصر من فلول النظام المخلوع بعد اشتباكات مع الأمن الداخلي في قرية بعبدة التابعة لريف جبلة، إضافة لإصابة عناصر من الأمن السوري، لم تحدد عددهم.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر أمني لم تسمه، أن اشتباكات وقعت بين وحدات من قوى الأمن الداخلي ومن وصفتهم بـ"مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون" في محيط مدينة جبلة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الحادثة في ظل مستجدات أمنية متلاحقة شهدتها المنطقة مؤخرا، كان آخرها إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اشتباكات مع "فلول النظام" المخلوع في جبلة.

وكانت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، جراء هجوم نفذه شخص على حاجز أمني في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

وفي مارس/آذار الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية على مدى 3 أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن، مما أدى إلى وقوع عملية أمنية واسعة تخللتها انتهاكات أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين، وفق الأمم المتحدة.

وشكلت الحكومة السورية لجنة تحقيق بأحداث الساحل الدامية، وحددت اللجنة هويات 298 شخصا متورطين في أعمال عنف أسفرت عن مقتل 1426 شخصا تحققت من أسمائهم، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انعقدت في قصر العدل بحلب الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، في ظل عمل الحكومة السورية على تحقيق العدالة.

يذكر أن الحكومة السورية تعمل على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع، والذين يثيرون اضطرابات أمنية.