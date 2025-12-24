حماس تحذر من عرقلة الانتقال للمرحلة الثانية ووفد إسرائيلي يعقد اجتماعات بالقاهرة

حذّر رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية من استمرار خروقات إسرائيل المتكررة التي تهدف إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب على غزة، في حين عقد وفد أمني إسرائيلي اجتماعات في القاهرة.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها وفد من حركة حماس في أنقرة، ترأسه خليل الحية، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب على غزة والأوضاع السياسية والميدانية.

وقالت حماس إن وفدها أكد لوزير الخارجية التركي "التزام المقاومة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وحذر من استمرار الاستهدافات والخروق الصهيونية المتكررة في قطاع غزة، والتي تهدف لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

اجتماعات بالقاهرة

في الأثناء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفدا أمنيا عقد اجتماعات بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، تركزت حول جهود إعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة.

وقال البيان إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد غال هيرش توجه إلى القاهرة صباح اليوم، حيث التقى مسؤولين كبارا وممثلي الدول الوساطة. وأضاف أن الاجتماعات ركزت على جهود استعادة جثة المحتجز ران غوئيلي وتفاصيلها.

وضم الوفد الإسرائيلي، بحسب البيان، مسؤولين من الجيش وجهازي الأمن العام (شاباك) والمخابرات (موساد)، دون ذكر أسمائهم.

قد يستغرق وقتا

وسلّمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 20 محتجزا إسرائيليا أحياء وجثث 27 آخرين، في حين تبقت جثة ران غوئيلي الذي تواصل حماس البحث عنها.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها جثة غوئيلي، بينما تؤكد حماس أن الأمر قد يستغرق وقتا لاستخراجه نظرا للدمار الهائل في غزة.

إعلان

وبدعم أميركي، بدأت إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة قطر ومصر وتركيا ورعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخرقه إسرائيل يوميا مما أدى إلى استشهاد 406 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في غزة.