خبراء أمميون: الحصار البحري الأميركي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي

ندد خبراء مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، واصفين إياه بأنه "عدوان مسلح غير قانوني" ينتهك قواعد القانون الدولي.

ونشرت واشنطن منذ أغسطس/آب، أسطولا بحريا كبيرا في منطقة البحر الكاريبي، وبدأت استهداف قوارب تقول إنها متورطة في تهريب المخدرات، في ضربات أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 100 شخص.

كما باشرت القوات الأميركية الاستيلاء على ناقلات نفط خاضعة للعقوبات في إطار الحصار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الخبراء، الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيانهم: "لا يوجد حق في فرض عقوبات أحادية من خلال حصار مسلح"، مشيرين إلى أن استهداف ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية يشكّل "استخداما محظورا للقوة العسكرية" ضد دولة أخرى بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافوا أن "هذا استخدام خطير للقوة، لدرجة أنه معترف به صراحة على أنه عدوان مسلح غير مشروع بالمعنى المقصود في تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة (للأمم المتحدة) في العام 1974″، وهو ما يمنح -من حيث المبدأ- "الدولة الضحية حق الدفاع المشروع عن النفس".

يأتي ذلك بعد أن اتهمت الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني، مسؤولين فنزويليين، بينهم الرئيس نيكولاس مادورو، بالانتماء إلى ما تصفه بـ"كارتل الشمس"، وهي منظمة تقول واشنطن إنها متورطة في تهريب المخدرات، بينما يشير عدد من الخبراء إلى أن هذه المنظمة لم يثبت وجودها، مرجحين بدلا من ذلك وجود شبكات فساد متورطة في أنشطة غير مشروعة.

وحتى الآن، احتجزت واشنطن ناقلتي نفط تشتبه في نقلهما الخام الفنزويلي، بينما أكد الخبراء أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أيا من القتلى لم يشكّل تهديدا مباشرا يبرر استخدام القوة القاتلة.

واعتبروا أن هذه العمليات تمثل "انتهاكا للحق في الحياة"، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، داعين الكونغرس الأميركي إلى التدخل لوقف الهجمات ورفع الحصار.

والثلاثاء، أدانت فنزويلا وروسيا والصين أمام مجلس الأمن الدولي ما وصفته بالسلوك الأميركي تجاه كراكاس، وقال المندوب الفنزويلي إن بلاده تتعرض لما اعتبره "أكبر عملية ابتزاز في تاريخنا".