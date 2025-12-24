السجن المؤبد لجميع المتهمين باغتيال محمد الزواري بتونس

أصدرت محكمة تونسية أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة على المتهمين الـ11 باغتيال محمد الزواري مهندس الطيران التونسي، عضو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاء ذلك وفق ما أعلنه عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، عبر صفحته على منصة فيسبوك مساء الثلاثاء، عقب جلسة المحاكمة التي جرت في الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وقال الجماعي إن المحكمة أصدرت أحكاما مؤبدة (مدى الحياة) على متهمين لم يحضر منهم أحد، وجميعهم في حالة فرار، والذين يحاكمون بتهمة القتل العمد للمهندس محمد الزواري.

وبحسب السلطات التونسية تورط في اغتيال المهندس محمد الزواري المتهمان إيريك ساراك وآلان كامزيتش، وهما المنفذان ويحملان جنسية البوسنة، بالإضافة إلى 6 أجانب آخرين و3 تونسيين.

والزواري كان في الـ49 من عمره عندما اغتيل في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمام منزله بمدينة صفاقس جنوبي تونس، حين كان يستعد لركوب سيارته.

وأطلق المنفذون 20 رصاصة على الزواري، الذي كان يعمل وقتها على مشروع لنيل درجة الدكتوراه عن إنشاء غواصة مسيّرة.

وعقب اغتياله، أعلنت حركة (حماس) انتماء الزواري لجناحها العسكري كتائب القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات مسيّرة باسم أبابيل1.

واتهمت الحركة آنذاك جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) باغتياله، وعادة ما تلتزم تل أبيب الصمت في عمليات اغتيال كثيرة ترتكبها.