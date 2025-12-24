تواصل الاشتباكات بين تايلند وكمبوديا والمحادثات تتعثر

انتهت الجلسة الأولى من محادثات اللجان الحدودية المشتركة بين تايلند وكمبوديا في اليوم الـ17 للمواجهات بين البلدين بعد نحو نصف ساعة فقط من بدايتها على نحو غير متوقع، في وقت استمرت فيه الاشتباكات الحدودية المتبادلة.

وكان عدد من المسؤولين الكمبوديين قد عبروا النقطة الحدودية مشيا لعشرات الأمتار إلى داخل الأراضي التايلندية، وترأس الوفد الكمبودي أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الكمبودية.

ويتوقع أن تتواصل المحادثات التي يشارك فيها عسكريون وقانونيون ودبلوماسيون من الجانبين نحو 3 أيام، لبحث تفاصيل وقف إطلاق النار في ظل وجود شروط تايلندية وكمبودية متبادلة.

وإذا توصل الوفدان التايلندي والكمبودي إلى اتفاق فإن اجتماعا على مستوى الوزراء بين البلدين يفترض أن يعلن بعد يومين أو 3 ما يتفق عليه في اللجان القانونية والعسكرية والفنية المشاركة في اجتماع اللجان الحدودية المشتركة.

والاثنين فشلت تايلند وكمبوديا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عقب اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بهدف إنهاء التوتر الحدودي بينهما.

قصف طريق

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الكمبودية إن سلاح الجو التايلندي قصف الطريق الذي كان يسلكه الوفد الكمبودي المفاوض وهو في طريقه إلى المحادثات المقررة بعد ظهر اليوم في محافظة تشانتبوري التايلندية.

وأضافت الوزارة أن الوفد استأنف رحلته بعد توقف القصف، مشيرة إلى أن القوات التايلندية قصفت 3 مناطق حدودية بالمدفعية الثقيلة، بما أسفر عن إصابات في مناطق مدنية بمديريتي أوتشاي وبيبايت الحدوديتين.

وأظهرت صور متداولة عبر وسائل التواصل حالة هلع بين تلاميذ مدرسة تعرضت المنطقة المجاورة لها لقصف جوي.

إعلان

وبحسب صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية، نفذ الجيش التايلندي أكثر من 10 غارات مدفعية على مناطق مدنية حدودية في كمبوديا أمس الثلاثاء.

وأضافت أنه في صباح اليوم الأربعاء استهدف مدنيين وبنية تحتية في منطقة عسكرية على الجانب الكمبودي من الحدود.

ووفقا لصحيفة "ذا نيشن" التايلندية، ردت تايلند على هجمات كمبوديا التي استهدفت البلاد بضربات جوية بطائرات مسيّرة. وذكرت أن الهجمات تسببت في إصابة عدد من الجنود التايلنديين.

في المقابل، أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في تايلند أن كمبوديا أطلقت 695 صاروخا من طراز "بي إم21" على 98 موقعا في 4 أقاليم، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل والمعابد وإحدى المدارس.

أستراليا تندد

وعلى مستوى الردود الدولية، أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات المستمرة، محذرة من التصعيد السريع في كل من نطاق الصراع وشدته وتداعياته الإنسانية المتزايدة على جانبي الحدود.

وفي بيان نشر اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للسفارة الأسترالية في كمبوديا، قالت أستراليا إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد باستخدام أسلحة ثقيلة ومدمرة وتزايد تأثير القتال على المدنيين، حسب صحيفة "خمير تايمز" اليوم.

وتشهد تايلند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعا حدوديا ممتدا على طول 817 كيلومترا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

وفي 28 مايو/أيار الماضي اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل القوات المسلحة في البلدين إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميا.

ولكن الاشتباكات الحدودية تجددت في 24 يوليو/تموز الماضي مسفرة عن مقتل 32 شخصا من الطرفين.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقعت تايلند وكمبوديا اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.