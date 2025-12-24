تعرف على بنود الخطة الأوكرانية الأميركية لوقف الحرب مع روسيا

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة جرى الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة، بهدف إنهاء الحرب مع روسيا، موضحا أنها رفعت إلى موسكو بانتظار أن تبدي موقفها منها.

وقال إن المقترح سيستكمل باتفاقات ثنائية بين واشنطن وكييف بشأن الترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.

ولم ينشر زيلينسكي النص الكامل للمسودة، لكنه عرض محتوياتها بندا بندا خلال إحاطة في كييف مع مندوبي وسائل إعلام، مشيرا إلى أن الخطة المؤلفة من 20 بندا تتضمن ما يلي:

تجديد تأكيد سيادة أوكرانيا: نفيد بأن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وجميع موقعي الاتفاق يؤكدون ذلك بتواقيعهم. تعد هذه الوثيقة اتفاقَ عدم اعتداء كاملا وغير مشروط بين روسيا وأوكرانيا. ولدعم السلام الطويل الأمد، ستنشأ آلية رصد للإشراف على خط التماس عبر مراقبة فضائية غير مأهولة، لضمان الإخطار المبكر بالانتهاكات وحل النزاعات. وستتفق الفرق الفنية على جميع التفاصيل. ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية. سيبقى عدد القوات المسلحة الأوكرانية في زمن السلم 800 ألف. ستقدم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية الموقعة لأوكرانيا ضمانات أمنية تعكس المادة الخامسة (من ميثاق الناتو)، وتشمل:

أ. إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا، وبالإضافة إلى الرد العسكري المنسق، سيعاد فرض جميع العقوبات الدولية على روسيا.

ب. إذا اجتاحت أوكرانيا روسيا أو فتحت النار على الأراضي الروسية من دون استفزاز، فستعد الضمانات الأمنية ملغاة وباطلة، وإذا فتحت روسيا النار على أوكرانيا فسيتم تطبيق الضمانات الأمنية.

ت. لا تستثنى الضمانات الأمنية الثنائية بموجب هذا الاتفاق. ستضفي روسيا طابعا رسميا على سياسة عدم الاعتداء حيال أوروبا وأوكرانيا في جميع القوانين اللازمة وجميع الوثائق المطلوبة الخاصة بالمصادقة. ستنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن فترة زمنية محددة بوضوح، وستحصل أوكرانيا على نفاذ تفضيلي قريب الأمد إلى السوق الأوروبية. حزمة تنمية عالمية قوية لأوكرانيا، تحدَّد في اتفاق منفصل بشأن الاستثمار والازدهار المستقبلي، تغطي مروحة واسعة من المجالات الاقتصادية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ. إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في القطاعات العالية النمو، كالتكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

ب. ستتعاون الولايات المتحدة والشركات الأميركية مع أوكرانيا وتستثمران بشكل مشترك في التعافي، وكذلك في تطوير البنية التحتية للغاز في أوكرانيا وتحديثها وتشغيلها، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.

ت. ستبذل جهود مشتركة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بهدف ترميم المدن والأحياء السكنية وإعادة بنائها وتحديثها.

ث. تطوير البنية التحتية.

ج. استخراج المعادن والموارد الطبيعية.

ح. سيقدم البنك الدولي حزمة تمويل خاصة لضمان توفير التمويل لتسريع هذه الجهود.

خ. سيؤسَّس فريق عمل رفيع المستوى، بما في ذلك تعيين قائد مالي عالمي مرموق كمسؤول عن الازدهار لتنظيم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعافي واستغلال فرص الازدهار المستقبلي إلى حدها الأقصى. سيتم إنشاء صناديق من أجل تعافي اقتصاد أوكرانيا وإعادة إعمار المناطق المتضررة والقضايا الإنسانية.

أ. ستنشئ الولايات المتحدة والدول الأوروبية صندوقا يهدف إلى أن يكون حجمه 200 مليار دولار للاستثمار الشفاف والفعال في أوكرانيا.

ب. سيتم توظيف طيف واسع من الاستثمارات الرأسمالية وغيرها من الأدوات المالية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وستستخدم مؤسسات الإعمار العالمية آليات لتعزيز هذه الجهود وتيسيرها.

ت. ستعتمد أوكرانيا أفضل المعايير العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ث. تحتفظ أوكرانيا بحقها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها. عقب إبرام هذا الاتفاق، ستسرّع أوكرانيا عملية إنجاز اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. تؤكد أوكرانيا أنها ستبقى دولة غير نووية، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. سيتم تشغيل محطة زاباروجيا للطاقة النووية بشكل مشترك من قبل 3 دول: أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. تلتزم الدولتان اعتماد برامج تعليمية في المدارس وعلى امتداد المجتمع، تعزز الفهم والتسامح تجاه الثقافات المختلفة وتقضي على العنصرية والتحيز. وستطبق أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتسامح الديني وحماية لغات الأقليات. في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، سيتم اعتماد خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق عمليا كخط التماس.

أ. نؤكد كطرفين -بحكم الأمر الواقع- أن هذا هو خط التماس حيث نتمركز حاليا.

ب. ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة إلى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية.

ت. بعد اعتماد أساس متكافئ لتحرك القوات، ستنتشر قوات دولية على طول خط التماس لمراقبة الالتزام بهذا الاتفاق. وإذا تقرر إنشاء مثل هذه المنطقة، فسيستلزم ذلك موافقة خاصة من البرلمان الأوكراني أو استفتاء.

ث. يجب على روسيا الاتحادية سحب قواتها من مناطق دنيبروبتروفسك وميكولايف وسومي وخاركيف لكي يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

ج. تتفق الأطراف على التزام القواعد والضمانات والالتزامات الواردة في معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تنطبق بالكامل على الأراضي، بما في ذلك حقوق الإنسان المعترف بها عالميا. بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الإقليمية المستقبلية، تتعهد كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعدم تعديل هذه الاتفاقات بالقوة. لن تعيق روسيا استخدام أوكرانيا لنهر دنيبرو والبحر الأسود لغايات تجارية. ستنشأ لجنة إنسانية لحل القضايا العالقة.

أ. سيتم تبادل جميع أسرى الحرب المتبقين، بمن فيهم من أدانهم النظام القضائي الروسي منذ عام 2014 حتى اليوم، وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".

ب. سيعاد جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال والسجناء السياسيون.

ت. ستتخذ تدابير لمعالجة مشكلات ضحايا النزاع ومعاناتهم. على أوكرانيا إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق. هذا الاتفاق ملزِم قانونيا. سيشرف على تنفيذه وضمانه مجلسٌ للسلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وستكون أوكرانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي وروسيا والولايات المتحدة جزءا من هذه الآلية، وستفرض عقوبات عند وقوع انتهاكات. بمجرد موافقة جميع الأطراف على هذا الاتفاق، سيدخل وقف كامل لإطلاق النار حيز التنفيذ فورا.