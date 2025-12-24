تعرف على أبرز محطات التوتر بين تايلند وكمبوديا

تتجدد الخلافات من حين إلى آخر بين تايلند وكمبوديا، وتندلع اشتباكات حدودية تخلّف سقوط قتلى وجرحى ونازحين، ورغم محاولات بعض الدول التوسط بين الدولتين المتجاورتين في جنوب شرق آسيا يعود الاقتتال بينهما، وهو ما حدث خلال العام الجاري.

وتتنازع الدولتان منذ زمن بعيد على أراض حدودية، تتعلق بترسيم الحدود البرية لا سيما في المناطق التي لم ترسم بشكل نهائي على طول الحدود الشرقية لتايلند، كما يمتد الصراع بين البلدين ليشمل خلافات مرتبطة بالتراث.

واشتعل النزاع الحالي في مايو/أيار الماضي بعد أن تبادلت القوات المسلحة التايلندية والكمبودية إطلاق النار لفترة وجيزة في منطقة حدودية صغيرة نسبيا ومتنازع عليها تدّعي كل دولة ملكيتها لها وقُتل جندي كمبودي واحد.

وفي ما يأتي أبرز محطات التوتر والصراع بين تايلند وكمبوديا خلال عام 2025:

28 مايو/أيار:

مناوشة حدودية محدودة ومقتل جندي كمبودي.

24 يوليو/تموز:

تصعيد عسكري واسع وسقوط عشرات القتلى ونزوح كبير.

28 يوليو/تموز:

اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة ماليزية ودعم أميركي ومشاركة صينية.

7 أغسطس/آب:

موافقة البلدين على دخول مراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لضمان صمود الهدنة.

26 أكتوبر/تشرين الأول:

توقيع هدنة موسعة في كوالالمبور بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

11 نوفمبر/تشرين الثاني:

تايلند تعلق الاتفاق جزئيا وتوجه اتهاما لكمبوديا بزراعة ألغام جديدة.

7 ديسمبر/كانون الأول:

انهيار الاتفاق بسبب اندلاع الاشتباكات، وشنت تايلند غارات جوية داخل كمبوديا.

12 ديسمبر/كانون الأول:

ترامب يعلن عن وساطة أميركية جديدة والتوصل إلى وقف آخر لإطلاق النار.

22 ديسمبر/كانون الأول:

فشل التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع وزراء خارجية آسيان.

24 ديسمبر/كانون الأول:

إعلان محادثات عسكرية محتملة ضمن اللجنة الحدودية المشتركة لبحث وقف إطلاق النار.