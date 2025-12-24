أخبار|تركيا

تركيا: الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة سيُحلّل بدولة محايدة

وفد ليبي يتفقد مكان تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي (غيتي)
Published On 24/12/2025
آخر تحديث: 18:42 (توقيت مكة)

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء أن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الليبية التي تحطمت مساء الثلاثاء قرب أنقرة وقتل جميع ركابها، وفيهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد علي الحداد وعدد من مرافقيه، سيُحلّل في دولة محايدة لم تحدد.

وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عبر منصة إكس إن "تحليل مسجل الصوت ومسجل بيانات الرحلة لتحديد سبب تحطم الطائرة سيكون في دولة محايدة" بعد الفحص الأولي.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أعلن في وقت سابق اليوم العثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة الليبية المنكوبة.

وأشار إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها فورا من موقع الحطام في العاصمة أنقرة حيث عثر على الصندوق الأسود الذي يُتوقع أن يسهم في كشف ملابسات الفاجعة.

ومساء الثلاثاء أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقلّ وفدا عسكريا ليبيا يضم رئيس الأركان و4 آخرين فضلا عن أفراد طاقم الطائرة الثلاثة.

وأوضح يرلي قايا أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية كسيك كاواك بقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار أسن بوغا بأنقرة وهي في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال إن الطائرة أبلغت بتعرضها "لعطل كهربائي" بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع. وأوضح أن "فالكون 50 أبلغت أنها ستعود أدراجها، ثم فُقد الاتصال في منطقة هايمانا" بعد 20 دقيقة.

وكان الحداد يقوم بزيارة رسمية الثلاثاء لأنقرة بدعوة من نظيره التركي، كما استقبله الثلاثاء وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان، في واحدة من الزيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين.

المصدر: الفرنسية

