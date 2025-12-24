بلجيكا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدولية

قدمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة -وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة– في بيان الثلاثاء إن بلجيكا قدمت رسميا اليوم إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وجاء في بيانٍ للمحكمة (مقرها مدينة لاهاي بهولندا) أن بلجيكا تُركز في تدخلها على تأويل مفهوم "نية ارتكاب الإبادة" المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا في ما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.

ورفعت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعمالها ضد الفلسطينيين في غزة.

وتباعا انضمت لاحقا إلى هذه الدعوى دول عديدة، بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، على وقع حرب إبادة جماعية إسرائيلية أثارت غضبا شعبيا ورسميا في أنحاء العالم.

وفي قرار مُدوّ صدر في يناير/كانون الثاني 2024، أي بعد 4 أشهر من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى الامتناع عن ارتكاب أي فعل من الأفعال المصنفة ضمن إطار الإبادة الجماعية، محذرة من "خطر حقيقي ووشيك" بإلحاق "ضرر لا يُمكن إصلاحه" بالفلسطينيين.

وأصدرت محكمة العدل الدولية أوامر موقتة تُلزم إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ هذه الأوامر رغم طابعها الملزم قانونا.

وفي حين تختص محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول، تركز المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا) على الأشخاص.

وأصدرت الجنائية الدولية عام 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما ​​​​​​​جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت بلجيكا وفرنسا ودول أخرى اعترافها بدولة فلسطين.

لكن الاعتراف القانوني بدولة فلسطين من قبل بلجيكا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، إذ تطالب بروكسل خصوصا باستبعاد حركة حماس من الحكم الفلسطيني من أجل إصدار مرسوم ملكي في هذا الشأن.

وبدعم أميركي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.