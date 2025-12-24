الهجرة الدولية: 2615 نازح جديد من كردفان خلال يومين

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 2615 شخصا من ولايتي جنوب وشمال كردفان جنوبي السودان، خلال اليومين الماضيين "جراء انعدام الأمن"، وسط معارك محتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالمنطقة.

وأفادت المنظمة في بيان مساء الثلاثاء، بأن فرقها الميدانية قدرت نزوح 1475 شخصا من مدينة كادوقلي مركز ولاية جنوب كردفان خلال 21 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب "تفاقم انعدام الأمن"، في حين نزح 180 شخصا من مدينة الدلنج، و60 شخصا من بلدة دلامي، و900 شخص من قرية الشول في محافظة بارا بشمال كردفان.

وتعاني مدينتا كادوقلي والدلنج، من حصار تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها منذ الشهور الأولى للحرب قبل أكثر من عامين.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ عدة أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن النازحين توجهوا إلى مواقع متفرقة في ولايات جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأبيض، مؤكدة أن الوضع الأمني "لايزال متوترا ومتقلبا للغاية"، وأنها "ستواصل مراقبة التطورات عن قرب".

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين بولايات كردفان الثلاث بلغ 50 ألفا و445 شخصا، خلال الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش والدعم السريع اندلعت منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.