العراقيون غاضبون إثر إلغاء مباراة بالدوري بعد 17 دقيقة من بدئها

في واقعة غريبة من نوعها في الدوري العراقي، أنهت صافرة الحكم محمد صلاح المباراة التي جمعت نادي القاسم العراقي ضد نظيره الكهرباء أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من الدوري المحلي بعد 17 دقيقة فقط من انطلاقها.

وذلك بسبب النقص العددي في لاعبي فريق القاسم، بعد أن خاض الفريق المباراة بـ8 لاعبين فقط بمن فيهم حارس المرمى، ثم تسببت إصابة لاعب خلال الدقائق الأولى من المباراة بنقص حاد في إجمالي اللاعبين مما يخالف قوانين اللعبة.

كما أن الفريق لم يملك بديلا للاعبه الذي أصيب، لأن الموجودين على دكة بدلاء القاسم غير مسجلين في القائمة المقدمة للحكم، مما أدى لمنع مشاركتهم في المباراة طبقا للقانون، الأمر الذي اضطر الحكم لإنهاء المباراة وإطلاق صافرة النهاية.

أزمة مالية هي السبب

وتأتي هذه الواقعة نتيجة للأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها فريق القاسم، في ظل العقوبات المفروضة عليه، على خلفية قرار انسحابه من مباراته أمام فريق القوة الجوية في الجولة 16 من المسابقة احتجاجا على احتساب الحكم الدولي سالم عامر ركلة جزاء لفريق القوة الجوية في شوط المباراة الأول، وفق مصادر محلية.

ونتيجة العقوبات لم يتمكن النادي من دفع رواتب لاعبيه منذ 5 أشهر، رغم تقديم مسؤولي النادي شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة للمطالبة بحقوقهم المالية لكن دون جدوى.

وكان النادي قد لوّح مرارا بالانسحاب من دوري نجوم العراق، لكنه خاض مباراة الأمس التي جمعته بنادي الكهرباء بملعب الزوراء في العاصمة العراقية بغداد بعد تشكيلته المنقوصة، مقابل فريق الكهرباء الذي خاض اللقاء بكامل تشكيلته.

ونشر نادي الكهرباء على صفحته على فيسبوك، تعليقا عقب المباراة:

نأسف لما حصل .. كامل التضامن مع فريق القاسم وجماهيره

ضيق الجمهور العراقي

ورصدت حلقة (2025/12/24) من برنامج "شبكات" جانبا من تفاعل الجمهور العراقي مع الواقعة الغريبة، إذ عبر مشجعو القاسم عن استغرابهم وغضبهم من انهيار نادٍ كان يعد من قاهري الكبار في الموسم الماضي.

وتحدث الناشط صادق عن تغير حال النادي بعد أن كان من أكبر الفرق بالعام الماضي، معلقا:

يا سبحان الله من فريق قاهر الفرق الكبيرة العام الماضي إلى فريق مايقدر يكمل 11 لاعبا وين محافظ بابل؟ وين مجلس المحافظة؟ ترا الرياضة مو ترف ولكن تعكس وجه المحافظة والآن إما قرارات سريعة لانتشال الفريق أو الانسحاب من الدوري

أما المدون عبد الكاظم فتحدث عن أهمية فك ارتباط النادي بالحكومة والتركيز على الاستثمارات الخارجية، فكتب:

اليوم نادي القاسم وغدا نادي آخر المحصلة دوري محترفين أشبه بالفرق الشعبية والحل الأمثل فك ارتباط النادي بالمؤسسات الحكومية والاعتماد النهائي على الاستثمار

اما الناشط أحمد فلم يخف استياءه من وصول فريق إلى الدوري رغم افتقاده للميزانية، فعلق:

هو هذا دوري والله المفروض ع هيك حالة إلغي الدوري وكل فريق ماعنده ميزانية يعتمد عليها ما يدخل الدوري

شنو هالمهزلة قدام الكرة الأرضية، عيب على نادي يجي ما عنده لاعبين تريد تخرب الدوري

وأيد المدون فريد ذات الرأي، فشدد على أهمية اعتماد الأندية على الاستثمارات لتعود كرة القدم العراقية لأفضل حالاتها، فكتب:

إذا نادي يعيش على المساعدات فهذا أكبر خسارة للكرة العراقية بالعكس لا أحد يساعدهم خلي تروح الأندية للمستثمرين أفضل كي نرى كرة قدم حقيقية.

لاعب فريق القاسم كرار حسن قال قبل المباراة إن استعداداتِ الفريق غير جيدة، وناشد الجهات الرسمية للتدخل وتوفيرِ رواتب اللاعبين لضمان استقرار الفريق.