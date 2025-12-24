الشرطة البريطانية: لا إجراء ضد فرقة بوب فيلان

أعلنت الشرطة البريطانية -أمس الثلاثاء- أنها لن تقاضي مغنيَي فرقة "بوب فيلان" اللذين أطلقا شعارات معادية للجيش الإسرائيلي على خشبة المسرح في مهرجان غلاستونبري هذا الصيف.

وقالت شرطة آفون وسومرست -في بيان- إنها بعد مراجعة جميع ​الأدلة، خلصت إلى أن الوقائع لا تفي بالمعايير التي حددتها هيئة الادعاء البريطانية لتشكيل جريمة جنائية.

وأضافت أنه لن يُتخذ أي إجراء آخر، مقرّة في الوقت نفسه بأن التصريحات التي أُدلي بها "أثارت غضبا واسع النطاق".

وأوضحت أنها أجرت مقابلة مع رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره، وتواصلت مع نحو 200 من أفراد الجمهور خلال التحقيق، مؤكدة أنه لم تكن هناك أدلة كافية لتحقق إدانة واقعية.

وانتقدت السفارة الإسرائيلية في لندن القرار في منشور على منصة إكس، كما أعربت المنظمة اليهودية البريطانية "كوميونيتي سيكيوريتي ترست" عن أسفها على القرار.

وتضمن العرض -الذي قدمته فرقة بوب فيلان- هتافات على المسرح من المغني الرئيسي بوبي فيلان ضد جيش الاحتلال على خلفية حرب الإبادة التي أطلقها في قطاع غزة الفلسطيني خلال أكثر من عامين.

وأثارت الشعارات على ​المسرح انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك ‌من رئيس الوزراء كير ستارمر. وفي بيان نُشر على حسابها في إنستغرام عقب ظهورها في مهرجان غلاستونبري، قالت الفرقة "نحن لا نريد موت اليهود أو العرب أو أي عرق أو مجموعة أخرى من الأشخاص. نحن نريد تفكيك آلة عسكرية عنيفة".