الاحتلال يهدم 3 منازل ويعتقل 24 فلسطينيا بالضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 3 منازل لمواطنين في الضفة الغربية المحتلة، كما شنت حملة دهم واعتقالات شملت 24 مواطنا فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة تزامنت واقتحام مجموعة مستوطنين المسجد الأقصى.

وهدم الجيش الإسرائيلي اليوم منزل الشهيد الفلسطيني مالك إسماعيل سالم الذي استشهد في يوليو/تموز الماضي في بلدة بزاريا شمال غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأفاد شهود عيان بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وشرعت في هدم المنزل، كما أغلقت مداخل البلدة والطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية في البلدة.

واستشهد سالم ومعه فلسطيني آخر في 10 يوليو/تموز الماضي، بعد إطلاق النار عليهما في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي بيت لحم، بزعم تنفيذهما عملية طعن وإطلاق نار، ولا تزال تل أبيب تحتجز جثمانيهما.

كذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة آليات ثقيلة حي الصلعة في البلدة وشرعت بهدم منزلين يعودان للشقيقين وسيم ومحمود مشاهرة.

اعتقالات

وفي محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 شبان فلسطينيين، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة مروان بوزية من بلدة كفل حارس بعد إصابته خلال الاعتقال.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جلال داود عبيد ورامي محمود الخطيب من بلدة دير استيا، وذلك عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 مواطنين من قرية جيوس شرق قلقيلية بعد أن اقتحمت القرية ودهمت عددا من منازل المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية أن قوت الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وثابت قدومي ووالدهما الأسير المحرر محمود قدومي، إضافة إلى عمهما محمد قدومي، وذلك عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على سيدة فلسطينية واعتقلت 6 مواطنين خلال اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر وبلدة بيت إيبا بنابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لامرأة برضوض (45 عاما)، عقب الاعتداء عليها بالضرب خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم لمنازل في مخيم عسكر القديم واعتقلت 3 مواطنين، وهم: بدر سعدات، مؤمن أبو مسلم، رامي أحمد عودة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جاد الصالحي عقب اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، في حين اعتقلت المواطنين ياسر حامد إسماعيل وفضل إسماعيل خلال اقتحامها بلدة بيت إيبا غربي مدينة نابلس.

وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 مواطنين من مناطق مختلفة من المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رغد وعمار شمروخ من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد حماد من مخيم عايدة شمالا، ونصر منير رومي من مدينة بيت جالا غربا، ومصعب أبو جلغيف من العبيات شرقا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة ترمسعيا شمال رام الله، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت ترمسعيا بآليات عسكرية، من دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات، كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل البلدة تسبب بأزمة مرورية بالمكان.

اقتحام الأقصى

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية.

وفي أريحا اقتحم مستوطنون صباح اليوم تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، وأطلقوا مواشيهم أمام بيوت المواطنين بشكل متعمد لمضايقتهم.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" الحقوقية حسن مليحات أن عصابات المستوطنين اقتحمت تجمع شلال العوجا شمال أريحا وأطلقوا مواشيهم بين بيوت المواطنين في محاولة لاختلاق صدام معهم.

وتأتي هذه الممارسات في سياق سياسات التهجير الاستيطاني الرعوي المدعوم من قبل حكومة الاحتلال.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة التي استمرت عامين، أدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى استشهاد ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية.