الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بغارات وقصف على غزة

شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في استمرار لما تصفه مصادر فلسطينية بخروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 3 أشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية في مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة خان يونس.

من جهته، أفاد مجمع الشفاء الطبي بإصابة 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقبلها أفاد مراسل الجزيرة بحدوث غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من طائرات مروحية وقصف مدفعي على مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدن غزة وخان يونس ورفح.

من جهتها، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مناطق شرقي حي التفاح بمدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات عسكرية في مناطق لا تزال تحت سيطرة الجيش.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل مواطنين فلسطينيين شرقي مخيم البريج، في حين أطلقت مروحيات رشقات من الرصاص، بحسب شهود عيان.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب على غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، وفق مصادر فلسطينية، عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

كما تشير وزارة الصحة في غزة إلى أن خروقات وقف إطلاق النار المستمرة أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين منذ بدء سريانه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.