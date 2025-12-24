الأمن السوري يشدد إجراءاته في حلب بعد الاشتباكات مع قسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة حلب شمالي البلاد، بغية حماية المدنيين ومواجهة التضييق الذي تفرضه ما تعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في أعقاب تصعيد شهدته المدينة الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تواصل تنفيذ مهامها الوطنية ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى حماية المدنيين وضمان خروجهم الآمن من حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تسيطر عليهما "قسد".

وبيّنت أن ذلك يأتي في مواجهة محاولات قسد التضييق على المواطنين وفرض التجنيد القسري، والانتهاكات المستمرة التي تشمل الاعتداءات والمضايقات والتهديد المتواصل لحياتهم وممتلكاتهم، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أن قيادة الأمن الداخلي نفذت انتشارا أمنيا واسعا ومكثفا لضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول المساس بأمن المدينة وسلامة السكان.

وتأتي تلك الإجراءات بعد يومين من اشتباكات وقعت بين قسد وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب، أسفرت عن سقوط 4 قتلى مدنيين، وعدد من الجرحى.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قسد مظلوم عبدي، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام عائلة الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.