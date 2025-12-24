استطلاع حكومي: أغلبية الروس يتوقعون نهاية حرب أوكرانيا عام 2026

قال "المركز الروسي لدراسات الرأي العام"، وهو مؤسسة حكومية متخصصة في استطلاعات الرأي اليوم الأربعاء، إن غالبية الروس يتوقعون انتهاء الحرب في أوكرانيا عام 2026، في إشارة قد تعكس سعي الكرملين لاختبار ردود فعل الرأي العام تجاه تسوية سلمية محتملة، مع تصاعد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وخلال عرض حصاد العام الذي قدمه المركز، أوضح ميخائيل مامونوف، نائب رئيس المؤسسة، أن 70% من المشاركين في الاستطلاع -وعددهم 1600 شخص- يرون أن عام 2026 سيكون "أكثر نجاحا" بالنسبة لروسيا مقارنة بالعام الحالي، في حين ربط 55% منهم هذا التفاؤل باحتمال انتهاء ما تصفه موسكو بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقال مامونوف خلال العرض "السبب الرئيسي للتفاؤل هو احتمال الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف المعلنة، بما يتماشى مع المصالح الوطنية التي حددها الرئيس".

وفي استطلاعات نهاية الأعوام السابقة، كان المركز يشدد على التفاف المجتمع الروسي حول الرئيس فلاديمير بوتين وأهدافه العسكرية في أوكرانيا، لكنه لم يسبق أن قدم أرقاما دقيقة بشأن نسبة الروس الذين يتوقعون انتهاء الحرب.

"عوامل ترجح فرص التوصل إلى اتفاق"

وأشار مامونوف إلى أن الهجوم العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا، وتردد الولايات المتحدة في تمويل كييف، وعجز الاتحاد الأوروبي عن تعويض هذا الدعم الأميركي ماليا وعسكريا بشكل كامل، تمثل عوامل رئيسية قد تمهد للتوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف.

وأضاف أن إعادة دمج قدامى المقاتلين المشاركين في "العملية العسكرية الخاصة" في المجتمع، وإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، فضلا عن المناطق الحدودية الروسية، ستكون من الأولويات بعد توقف الأعمال القتالية.

وبحسب مؤسسة "ليفادا" المستقلة لاستطلاعات الرأي -المدرجة في روسيا على قائمة "العملاء الأجانب"- فإن نحو ثلثي الروس يؤيدون الدخول في محادثات سلام، وهي أعلى نسبة منذ اندلاع الحرب.

وفي موسكو، أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على الاتصالات التي أجراها مسؤولون روس مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المقترحات الأميركية لاتفاق سلام محتمل، وأن موسكو ستحدد موقفها من هذه المقترحات قريبا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري بأن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ودول أوروبية لإنهاء الحرب مع روسيا "اقتربت جدا من نتيجة حقيقية".