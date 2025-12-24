إيران تحتجز ناقلة تحمل 4 ملايين لتر من النفط المهرب وتعتقل طاقمها

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، احتجاز سفينة تحمل 4 ملايين لتر من النفط المهرب، واعتقال طاقمها المكون من 16 بحارا أجنبيا.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الجنرال عباس غلام شاهي، أحد قادة الحرس الثوري، قوله إن الناقلة تم احتجازها وهي تحاول مغادرة المياه الإقليمية الإيرانية، دون أن يقدم أي معلومات عن اسم السفينة أو جنسيات طاقمها.

وأوضح غلام شاهي أن وحدات من بحرية الحرس الثوري، تمكنت من الكشف عن "تحركات مشبوهة لإحدى السفن الضخمة التي كانت محملة بالوقود"، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن هذه السفينة تسلمت ما يزيد على 4 ملايين لتر من الوقود المهرب بواسطة زوارق صغيرة، وكانت على وشك تفريغ هذه الشحنة في ناقلات أكبر خارج منطقة الخليج.

وأكد أن السفينة أحيلت وطاقمها إلى السلطات القضائية، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن شبكات التهريب المرتبطة بها، مشيرا إلى مصادرة الشحنة التي كانت تحملها وفقا للقانون.

وتُعد هذه السفينة الرابعة التي تحتجزها إيران منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة تهريب الوقود.

وتُعزى ظاهرة التهريب إلى انخفاض أسعار الوقود في إيران مقارنة بالأسواق العالمية، مما يجعله تجارة مربحة للشبكات المنظمة.

وتؤكد طهران أن حماية الموارد الوطنية والتعامل الصارم مع عمليات التهريب يقع ضمن أولويات قواتها البحرية.