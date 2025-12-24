أوغندا.. نجل الرئيس يقيّد استيراد ستارلينك

فرضت الحكومة الأوغندية قيودا جديدة على استيراد أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة "ستارلينك"، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات العامة المقررة في 15 يناير/كانون الثاني، والتي يخشى فيها المعارضون من تكرار سيناريو قطع الإنترنت كما حدث في اقتراع عام 2021.

ويسعى الرئيس يويري موسيفيني (81 عاما) لتمديد حكمه المستمر منذ نحو أربعة عقود، في مواجهة منافسه المغني السابق والسياسي المعارض بوبي واين (43 عاما)، الذي يخوض السباق للمرة الثانية بعد أن حلّ ثانيا في الانتخابات السابقة ورفض نتائجها متهما السلطات بالتزوير، وهو ما ينفيه موسيفيني.

وظهرت القيود الجديدة للمرة الأولى في مذكرة مسرّبة من هيئة الضرائب الأوغندية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد الهيئة لاحقا صحتها.

وتنص المذكرة على أن أي واردات من "أجهزة ستارلينك والتجهيزات المرتبطة بها" يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من قائد الجيش الجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس موسيفيني.

إلا أن الهيئة حاولت التخفيف من وقع القرار، مشيرة إلى أن دولا عدة تفرض ضوابط على دخول تقنيات الاتصالات، في حين لم تحصل "ستارلينك" حتى الآن على ترخيص رسمي للعمل داخل أوغندا، رغم أن بعض المواطنين تمكنوا من إدخال الأجهزة واستخدامها بشكل غير نظامي.

ردود فعل المعارضة

من جانبه، وصف المعارض بوبي واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، القيود بأنها "سخيفة"، وكتب على منصة "إكس" "إذا لم تكن لديهم نية للتلاعب بالانتخابات، فلماذا يخشون وصول الناس إلى الإنترنت خلال العملية الانتخابية؟".