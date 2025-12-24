أفريقيا 2025: عام التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية

شهدت القارة الأفريقية خلال عام 2025 سلسلة من الأحداث المفصلية التي أعادت رسم المشهد السياسي والأمني والاقتصادي.

فقد تميّز العام بالانقلابات والانتخابات والأزمات الاقتصادية والتحولات الدبلوماسية، مما شكل منعطفا مهما سيؤثر على مستقبل القارة في السنوات المقبلة.

السياسة والتحولات

بدأت سنة 2025 بتغيير كبير على رأس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعد انتخاب محمود علي يوسف رئيسا جديدا لها، إثر إزاحته المرشح الكيني البارز رايلا أودينغا، الذي وافته المنية بعد ذلك ببضعة أشهر.

وقد خلفت وفاته صدمة في الأوساط السياسية والشعبية الكينية، وكانت جنازته حدثا أفريقيا بارزا.

وقد عرفت السياسة في أفريقيا تحولات كبيرة، حيث شهدت مدغشقر في أكتوبر/تشرين الأول انقلابا عسكريا أطاح الرئيس أندري راجولينا وفراره إلى وجهة غير معلومة، بعد ثورة شبابية عارمة، تلاه أداء الحاكم العسكري العقيد مايكل راندريانيرينا اليمين.

وبعد أسابيع، أطاح العسكر في غينيا بيساو بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو الذي فر من البلاد، أثناء العملية الانتخابية، مما أدى إلى إلغاء هذه الأخيرة.

وما كاد يمر أسبوع حتى أعلن عسكريون في بنين استلام الحكم، إلا أن انقلابهم لم يدم طويلا بعد أن أعلن الرئيس بنفسه استعادة السلطة، بعد تدخل عسكري نيجيري ودعم استخباري فرنسي. يذكر أن بنين شهد وسط عام 2025 أيضا تعديلا دستوريا لتمديد ولاية الرئيس.

أما في الغابون، فقد عادت البلاد إلى الاتحاد الأفريقي مع عفو شامل للمتورطين في انقلابات سابقة، رغم الجدل في نزاهة الانتخابات وإدانات قضائية لشخصيات بارزة.

وفي تشاد، صدرت أحكام بالسجن على معارضين بارزين مع تعديل دستوري يمدد الولاية الرئاسية.

أما في مالي، فقد تم تثبيت آسيمي غويتا رئيسا وسط موجة اعتقالات وأحكام قضائية بحق رئيس وزراء سابق، وأزمة وقود خانقة بسبب هجمات المتمردين على قوافل الصهاريج.

وفي غينيا، أعلن الحاكم العسكري مامادي دومبويا ترشحه رسميا للرئاسة، بينما أعلن تواديرا في جمهورية أفريقيا الوسطى ترشحه لولاية ثالثة وسط انتقادات.

وشهدت نيجيريا هذه السنة، وفاة الرئيس السابق محمد بخاري الذي أقيمت له جنازة رسمية، كما تصاعدت عمليات الخطف التي دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات أمنية عاجلة، بعد ضغوط كبرى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جهة أخرى، انضمت غانا إلى ترتيبات إقليمية جديدة، إذ قامت بعض الدول الأفريقية على غرار إسواتيني وجنوب السودان بالاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستقبال مهاجرين من جنسية ثالثة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وشهدت غانا أيضا هذه السنة حادث مروحية بارز قتل فيه وزيران، في حين تولى رئيس سيراليون رئاسة إيكواس وسط انقسامات إقليمية.

الانتخابات والقيادات

إلى جانب الانقلابات، شهدت القارة انتخابات وتحولات قيادية، حيث عرفت ملاوي عودة الرئيس السابق آرثر بيتر موثاريكا إلى السلطة بفضل فوزه في الانتخابات.

كما شهدت سيشل انتقالا سلسا للسلطة بعد أن فاز زعيم المعارضة باتريك هيرميني على الرئيس وافيل رامكالاوان.

إلا أن بعض البلدان الأفريقية الأخرى شهدت انتخاباتها الرئاسية جدلا كبيرا، فقد عرفت تنزانيا والكاميرون انتخابات دامية سبقها استبعاد وسجن العديد من المعارضين، وانتهت بفوز الرئيسة التنزانية سامية صلوحو حسن والرئيس الكاميروني بول بيا.

ولم تختلف كثيرا أجواء الانتخابات في كوت ديفوار بعد إعادة انتخاب الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة الذي فاز بفارق كبير بعد استبعاد العديد من الخصوم قبل الانتخابات.

وينتظر أن تقام الانتخابات الرئاسية في غينيا وأفريقيا الوسطى يوم 28 ديسمبر/كانون الأول ليختتما سنة أفريقية حافلة بالانتخابات.

الأمن والتحالفات

شهدت القارة خلال تحولات أمنية مهمة، حيث سيطر مقاتلو حركة إم23 منذ بداية السنة على عدة مناطق حيوية في شرق الكونغو الديمقراطية لا سيما مطار غوما الإستراتيجي وإقليم كيفو، وتبع ذلك اجتماع ثلاثي تاريخي في الدوحة بين أمير قطر ورئيسا رواندا والكونغو انتهى بتوقيع اتفاق سلام في واشنطن منذ بضعة أسابيع.

كما تصاعدت التوترات بين إثيوبيا وإريتريا مع اتهامات متبادلة بالتحريض.

وكان الحدث الأبرز في تلك المنطقة افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سد النهضة المثير للجدل.

الاقتصاد والطاقة

شهدت سنة 2025 تولي الموريتاني سيدي ولد التاه رئاسة البنك الأفريقي للتنمية، مما يعكس تحولات في القيادة الاقتصادية بالقارة.

وتأثرت الاقتصادات الأفريقية بأحداث عدة هذه السنة، حيث تعرضت صناعة الشاي في كينيا لضربة بسبب الأوضاع الإقليمية، بعد أن أعلنت السودان مقاطعتها بسبب احتضان نيروبي إعلان حكومة سودانية موازية بقيادة الدعم السريع.

وشهدت مالي أزمة وقود خانقة مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وفي موريشيوس، تم استعادة السيادة على جزر شاغوس، في حين شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا انسحاب الدعم الأميركي من مشاريع الطاقة ومن قمة العشرين في جنوب أفريقيا بسبب مزاعم اضطهاد البيض الذين أصبحوا مرحبا بهم على الأراضي الأميركية، عكس العديد من الجنسيات الأفريقية الأخرى التي قرر ترامب تقييد حصول مواطنيها على التأشيرة الأميركية واستبعاد جنوب أفريقيا من قمة مجموعة العشرين المقررة في واشنطن في 2026.

الحقوق والمجتمع

شهدت القارة تحولات في مجال الحقوق والمجتمع، حيث توفي المعارض أنيسيت في معتقله بالكاميرون، وأدينت أطراف من عائلة رئيس الغابون السابق علي بونغو كما أدين مقربون منهم قضائيا.

وسقط العديد من القتلى في كينيا أثناء مظاهرات مناهضة لإدارة الرئيس وليام روتو.

كما عرفت أوغندا انتقادات داخلية وخارجية عديدة بسبب قمع واحتجاز وإخفاء قسري للعديد من المعارضين والنشطاء المناهضين لحكم الرئيس يوري موسيفيني.

استشراف 2026

كان عام 2025 عاما مليئا بالتحولات التي ستترك أثرا طويل الأمد على القارة.

فقد أظهرت الانقلابات والانتخابات هشاشة الأنظمة السياسية، في وقت أبرزت الأزمات الاقتصادية والطاقة الحاجة إلى إصلاحات عميقة.

مع استمرار التوترات الأمنية والدبلوماسية، يبقى عام 2026 مفتوحا على سيناريوهات متعددة، إما تعزيز الاستقرار بإصلاحات وتعاون إقليمي، وإما استمرار دوامة الأزمات والانقسامات.