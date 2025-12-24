الجامعة العربية تدعو للتفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط -أمس الثلاثاء- بمبادرة السلام السودانية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى التفاعل الإيجابي معها.

وثمن أبو الغيط -في بيان للجامعة- ما ورد في كلمة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي من "مبادرة متكاملة للسلام"، وما تضمنته من "رسائل سياسية وإنسانية وأمنية بالغة الأهمية"، معتبرا أنها إطار جاد وقابل للبناء عليه.

وأكد أن المبادرة تستدعي التعاطي معها بإيجابية، باعتبارها جزءا رئيسيا من أي مسار شامل للحل، يسعى لإنهاء النزاع المسلح واستعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما يحول دون أي تهديد لوحدته الوطنية أو تفكك نسيجه المجتمعي.

وشدد أبو الغيط على أهمية التفاعل مع ما تضمنته المبادرة من مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والمصالحة الوطنية، وعدم الإقصاء، بما يعزز فرص السلام المستدام، ويحفظ وحدة المجتمع والدولة، ويحول دون إعادة إنتاج العنف أو الانزلاق نحو مسارات التقسيم أو التفتيت.

وطرح إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن -مساء أول أمس الاثنين- مبادرة ترمي إلى إحلال السلام في بلاده، من خلال وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح قوات "الدعم السريع".

وأضاف أن المبادرة تدعو إلى حوار سوداني سوداني، على أساس المصالحة والدمج في المجتمع، وتتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار تحت رقابة إقليمية ودولية، وانسحاب قوات "الدعم السريع" من جميع المناطق التي تسيطر عليها، فضلا عن تجميع مقاتليها في معسكرات محددة.

وتتضمن المبادرة أيضا، وفق إدريس، تسهيل عودة النازحين لمناطقهم واللاجئين إلى وطنهم، ونزع سلاح مليشيا الدعم السريع وفق مراقبة دولية متفق عليها.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن تفاقم أزمة إنسانية توصف بأنها من الأسوأ عالميا.