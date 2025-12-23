وزير العدل السوداني: وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ الدعم السريع مبادرة الحكومة للسلام

قال وزير العدل السوداني عبد الله درف إن الحكومة طرحت مبادرة متكاملة لإحلال السلام في البلاد، مؤكدا أنها تتوافق مع المبادرة السعودية الأميركية الرامية إلى وقف الحرب، وتعكس تمسك الخرطوم بالحل السياسي وإنهاء النزاع.

وأوضح درف، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن الحكومة رحبت بجميع المبادرات السابقة، وأن ما طرحه رئيس الوزراء يؤكد الجدية في السعي نحو السلام، داعيا الأسرة الدولية إلى دعم مبادرة الحكومة السودانية والعمل على إنجاحها.

وأشار وزير العدل إلى أن وقف إطلاق النار في السودان مرهون بتنفيذ قوات الدعم السريع لرؤية الحكومة المتعلقة بالسلام، لافتا إلى أن أي تهدئة حقيقية تتطلب التزاما واضحا من قبل ما وصفها بالمليشيا بوقف الانتهاكات بحق المدنيين.

رؤية الحكومة للسلام

ودعا وزير العدل السوداني المجتمع الدولي إلى إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ ما طرحته الحكومة، محذرا من أن الشعب السوداني لن يقبل بأي دور مستقبلي لهذه القوات في المشهدين السياسي أو العسكري، في ظل ما وصفه بالفظائع التي ارتكبتها خلال الحرب.

وقال درف إن ما يجري في السودان يمثل عدوانا شاملا بدعم خارجي، مشددا على أن رؤية الحكومة للسلام تنطلق من الحفاظ على سيادة الدولة وأمن المواطنين، وإنهاء الحرب بما يحقق الاستقرار ويحمي وحدة البلاد.

وطرح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس -الاثنين- مبادرة أمام مجلس الأمن الدولي ترمي إلى إحلال السلام في بلاده، من خلال وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح قوات الدعم السريع.