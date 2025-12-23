واشنطن تهاجم مجددا بالمحيط الهادي وتراشق بين ترامب ومادورو

أعلن الجيش الأميركي مقتل شخص خلال هجوم على سفينة في المياه الدولية في المحيط الهادي، في وقت تستمر فيه الحرب الكلامية المستعرة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية إن شخصا واحدا قتل في ضربة استهدفت أمس الاثنين "سفينة منخفضة الارتفاع" يُشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات، وذلك في المياه الدولية بشرق المحيط الهادي.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي -في منشور على منصة إكس- إن "قوة المهام المشتركة (ساوثرن سبير) نفذت ضربة حركية قاتلة ضد سفينة منخفضة الارتفاع كانت تُشغَّل من قبل منظمات مصنفة إرهابية، في المياه الدولية".

ونفذت القوات الأميركية خلال الفترة الأخيرة سلسلة ضربات استهدفت قوارب تشتبه واشنطن بضلوعها في تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادي، أسفرت حتى الآن عن تدمير نحو 30 سفينة ومقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.

كما حشدت الولايات المتحدة أسطولا ضخما من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي، بينها أكبر حاملة طائرات في العالم، ونفذت في الأسابيع الأخيرة طلعات متكررة لطائرات عسكرية بمحاذاة السواحل الفنزويلية.

تراشق

في الأثناء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه سيكون من "الحكمة" أن يتنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن منصبه.

وردا على سؤال صحفيين في منزله بولاية فلوريدا عما إذا كانت تهديدات واشنطن لكراكاس تهدف إلى إنهاء رئاسة مادورو المستمرة منذ 12 عاما، قال ترامب إن "الأمر متروك له ليقرر ما يريد فعله. أعتقد أنه سيكون من الحكمة" أن يتنحى.

وكثّفت واشنطن هذا العام ضغوطها على مادورو بوسائل أخرى، متهمة إياه بقيادة ما يُعرف بـ"كارتيل الشمس" الذي صنفته "منظمة إرهابية لتهريب المخدرات"، كما عرضت مكافأة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى توقيفه.

إعلان

وتصر إدارة ترامب على أن هدف هذه الضربات هو كبح التهريب، لكن كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قالت لمجلة "فانيتي فير" إن الضربات تهدف إلى ممارسة الضغط على فنزويلا، موضحة أن الرئيس الأميركي "يريد الاستمرار في تفجير القوارب إلى أن يرضخ مادورو".

في المقابل، ترى سلطات كراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعيا إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.

وفي هذا السياق، رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على دعوة ترامب له بالتنحي قائلا إنه سيكون من الأفضل أن يركّز الرئيس الأميركي على القضايا الداخلية بدلا من تهديد كراكاس.

وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "سيكون من الأفضل للرئيس ترامب أن يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية في بلاده (…) وأن يهتم بشؤون بلاده الخاصة".

دعم روسي

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل الاثنين أنه تلقى اتصالا من نظيره الروسي سيرغي لافروف أعرب فيه عن دعم بلاده "الكامل" في الأزمة بين كراكاس وواشنطن.

وقال غيل في بيان "تطرقنا إلى الاعتداءات والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي تُرتكب في الكاريبي، بما في ذلك الهجمات على القوارب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأعمال القرصنة غير القانونية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة وقد جدد لافروف دعمه الكامل بوجه الاعتداءات على بلدنا".

وقال الوزير الروسي إنّ "هذا النوع من الاعتداءات لا يمكن التسامح معه"، مؤكدا أنّ روسيا ستقدّم "كل تعاونها ودعمها لفنزويلا ضد الحصار، معبّرة عن دعمها الكامل للإجراءات المتخذة في مجلس الأمن الدولي".

ويُعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حليفا مقرّبا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد دعمه منذ الأيام الأولى للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.