روسيا تهاجم كييف وتسقط 29 مسيرة أوكرانية

قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على العاصمة كييف تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، في حين أعلنت روسيا إسقاط 29 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن القوات الروسية تشن هجوما واسعا على بنية الطاقة في البلاد مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدد من المقاطعات، بينما تحدث عمدة كييف عن إصابة شخصين في الهجوم الروسي.

وبعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي الأحد الماضي، قالت الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تليغرام: "تعمل قوات الدفاع الجوي على القضاء على ‌التهديد في سماء العاصمة".

ولم يذكر ‌المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو ‌مصابين أو تسبب في وقوع أضرار، لكن الإدارة العسكرية حثت السكان على البقاء في الملاجئ لحين ‌إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.

من جانبها قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن ‍روسيا هاجمت مجددا قطاع الطاقة في أوكرانيا، مما ‌أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ‌عدد ‌من المناطق، منها العاصمة كييف ‌والمنطقة المحيطة بها.

إسقاط مسيرات

على الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 29 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت "14 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و7 مسيرات فوق إقليم ستافروبول، و3 فوق مقاطعة بيلغورود وجمهورية كالميكيا، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة كورسك وشبه جزيرة القرم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد مؤخرا بقصف مراكز صنع القرار في كييف بصاروخ أوريشنيك الفرط صوتي الذي يمكن أن يحمل رأسا نوويا، وكذلك الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.