مسؤول إسرائيلي سابق يكشف كيف حاول نتنياهو التنصل من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

قال مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير كلفه، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بإعداد خطة للتهرب من المسؤولية عن الخرق الأمني.

وأدلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو والماثل حاليا أمام القضاء بتهمة تسريب معلومات سرية للصحافة، بهذه التصريحات في مقابلة بثتها قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية مساء أمس الاثنين.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة لرفضه تحمل المسؤولية عن الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تظل تفاصيل سلوكه في الأيام التالية غير واضحة، وقد ظل يرفض باستمرار إجراء تحقيق رسمي مستقل.

وقال فيلدشتاين إن "المهمة الأولى" التي أوكلها إليه نتنياهو بعد الهجوم كانت العمل على كبح دعوات المحاسبة، مضيفا "سألني: ما الذي يتحدثون عنه في الأخبار؟ هل ما زالوا يتحدثون عن المسؤولية؟ لقد أراد أن أجد صيغة تخفف من العاصفة الإعلامية بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء قد تحمل المسؤولية أم لا".

وأشار إلى أن نتنياهو بدا "مذعورا" حين طلب منه ذلك، وأن أفرادا من دائرته المقربة أوصوه لاحقا بحذف كلمة "مسؤولية" من جميع البيانات الصادرة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو وصفه المقابلة بأنها "سلسلة طويلة من الادعاءات الكاذبة والمكررة، يطلقها شخص له مصالح شخصية واضحة، ويحاول إبعاد المسؤولية عن نفسه".

وتأتي تصريحات فيلدشتاين بعد اتهامه بتسريب معلومات عسكرية سرية لصحيفة ألمانية، بهدف تحسين صورة نتنياهو لدى الرأي العام، وذلك عقب مقتل 6 أسرى إسرائيليين في غزة في أغسطس/آب 2024.

وشنت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، وذلك في رد على الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس وجرائم الاستيطان المستمرة.

وأسفرت عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل نحو 1200 شخص جنوبي إسرائيل وأسر 251 آخرين نقلوا إلى غزة.

ونفذت إسرائيل عدوانا شاملا على القطاع، أسفر عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفا و192 آخرين.