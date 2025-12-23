"محاولة لجر الجيش لمعركة مفتعلة".. اشتباكات حلب تتصدر منصات التواصل في سوريا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقاطع مصورة توثق الاشتباكات التي شهدتها مدينة حلب شمالي سوريا بين قوات الحكومة وما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وعرض برنامج "هاشتاج" (22/12/2025) على الجزيرة مباشر مقاطع مصورة نشرها مستخدمون لعمليات نزوح شهدتها المدينة نتيجة الاشتباكات واستهداف سيارات تابعة للدفاع المدني.

وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل إن مشاهد النزوح المؤلم لأهالي حلب تتكرر في رحلة قسرية تكشف حجم المعاناة.

مشاهد النزوح المؤلم لأهالي حلب تتكرر، حيث اضطرّت العائلات إلى ترك منازلها وأحيائها، حاملةً معها ما تيسّر من متاع وذكريات، في رحلة قسرية تكشف حجم المعاناة والجرح العميق الذي يخلّفه الغدر والاعتداء على المدنيين بواسطة مدون

الصحفي براء عثمان علق قائلا إنه يمكن سماع صوت الألم نتيجة الاشتباكات في قلوب السوريين من جنوب البلاد الى شمالها.

مع توقف أصوات القصف لا يسعك إلا أن تزداد إعجابا بهذا الشعب المترابط كروح واحدة في أجساد مختلفة. فالقصف في #حلب وصوت ألمه في قلوب السوريين من جنوب البلاد إلى شمالها بواسطة الصحفي براء عثمان

أما محمد عبد الله الفار، فدعا الجميع إلى التأهب والتضحية من أجل حلب لأن الاعتداء عليها اعتداء على كافة السوريين.

الثورة خلقت عقدا اجتماعيا قويا بين جميع الثائرين على كافة الجغرافيا السورية. الجميع الآن يشعر أن اعتداء قسد على #حلب هو اعتداء على كافة السوريين، والجميع في حالة تأهب للتضحية من أجل حلب ودفاعا عن أهلها. بواسطة محمد عبد الله الفار

الخبير العسكري العميد أحمد رحال أشار إلى أن التصريحات السورية والتركية في الأسبوعين الماضين كانت تشير إلى عملية تصعيد وصدام قريبة.

منذ أسبوعين والتصريحات السورية والتركية وحتى في شرق الفرات، هي في مرحلة تصاعد وأقرب للصدام منها للتوافق، وأن الحديث عن تطبيق اتفاق 10 آذار بات للهروب فقط من الحقائق التي باتت تفرضها الوقائع الميدانية والاشتباكات اليومية مع العمليات العسكرية الخاصة المرافقة لها. بواسطة الخبير العسكري العميد أحمد رحال

وحذر عدد من المستخدمين من خطورة ما تمثله الاشتباكات في حلب.

إعلان

وكتب حسن شاشو:

بدوره قال نوار شعبان إن قوات سوريا الديمقراطية اختارت طريق الفوضى والرصاص بدل الاندماج والحل الوطني.

أما محمد فدعا قوات سوريا الديمقراطية إلى الاتفاق مع دمشق لأن ذلك أفضل لها من التعنت.

قسد لو تجنح للسلم وتتفق مع دمشق، لكان ذلك سيجلب لها عوائد أكبر بكثير مما لو تعنتت. شخصيا، هناك صوتان في داخلي، الأول يريد أن تحقن الدماء وتسلم "قسد" وتتفق مع الدولة السورية. والثاني يقول: خليكم مكبرين راسكم لحتى تجيكم الضربة وتصحيكم من وهمكم ووهم قوتكم. بواسطة محمد

ووصف محمد سرميني الاشتباكات بأنها محاولة من جانب قوات سوريا الديمقراطية لإعادة خلط الأوراق وتوتير المشهد السياسي.

برأيي أن سلوك قسد الأخير هو محاولة لإعادة خلط الأوراق سياسيا عبر توتير المشهد الميداني بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، بما يفتح الباب أمام تحميل أطراف أخرى مسؤولية أي انهيار محتمل لمسار الحوار أو الاندماج، في حال اتجهت الأمور نحو تصعيد أوسع. بواسطة محمد سرميني

وقالت وسائل إعلام سورية إن قوات قسد قصفت بشكل مفاجئ عددا من أحياء مدينة حلب أمس الاثنين.

بدورها، قالت قوات قسد إن فصائل تابعة لوزارة الدفاع هاجمت حاجزا أمنيا في المدينة، قبل أن تشن هجوما عنيفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على أحياء توجد بها قوات تابعة لقسد.

وقالت السلطات ووسائل إعلام اليوم الثلاثاء إن حصيلة قتلى الاشتباكات ارتفعت إلى 4 مدنيين، في حين جرح 15 شخصا.