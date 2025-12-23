"لن تتحول إلى منتجع سياحي".. تفاعل واسع مع تصريحات بطريرك القدس من غزة

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع كلمة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا خلال ترؤسه قداسا في كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة بمناسبة عيد الميلاد.

وقال الكاردينال بيتسابالا خلال القداس: "بعد سنتين من الحرب لا نزال هنا، كانت هناك خطط في بداية الحرب لتحويل غزة إلى منتجع سياحي، غزة لن تتحول إلى منتجع سياحي، وسنبني حياتنا من جديد كما نريد".

وعرض برنامج "هاشتاغ" (22/12/2025) على الجزيرة مباشر مقطعا من عظة الكاردينال، واستعرض جانبا من تفاعلات منصات التواصل الاجتماعي مع كلمات الكاردينال.

ومن التعليقات، كتب ماهر المصري "إن إسرائيل حاولت تشويه صورة الشعب الفلسطيني، الذي تسعى للاستيلاء على أرضه وتطهيره عرقيا".

من أكبر استراتيجيات البروبغاندا التي استخدمتها إسرائيل لتشويه صورة الشعب الفلسطيني هي الادعاء بأنها تحارب الإرهاب الإسلامي والجهاديين، بينما الواقع أن إسرائيل كانت تحارب الشعب الفلسطيني بغضّ النظر عن دينه من أجل الاستيلاء على أرضه وتطهيره عرقيا بواسطة ماهر المصري

من جهته كتب برنس حسن:

يحتفل المسيحيون في الأرض المقدسة بعيد الميلاد، رغم الألم الذي سببته لهم الصهيونية، وليس الإسلام بواسطة البرنس حسن

أما نيكولاس ساوايا فقال، إن أي محاولة لزرع الأمل وإعادة شيء من الحياة الطبيعية في قطاع غزة يستحق الثناء.

من الصعب الاحتفال بعيد الميلاد في ظل الظروف المأساوية في غزة، لكن أي محاولة لزرع الأمل وإعادة شيء من الحياة الطبيعية يستحق الثناء بواسطة نيكولاس ساوايا

أما غابرييل فوجه رسالة إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي:

السفير هاكابي فوت هذه القداس.. لا منتجعات! بواسطة غابرييل

الكاتبة سوزان أبو الهوى كتبت، إن تصريحات الكاردينال في غزة رفضٌ لـ"مخططات الإمبراطورية".

البطريرك الكاثوليكي في غزة يرفض مخططات الإمبراطورية. وستكون إعادة الإعمار بتصميم فلسطيني أصيل بواسطة الكاتبة سوزان ابو الهوى

بدوره أشار الصحفي باولو موزيتي إلى أن كلمات الكاردينال في غزة تؤكد أن المؤسسات المسيحية ستظل قائمة جنبا إلى جنب مع سكانها.